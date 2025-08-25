Gandolfi tras el empate de Nacional contra América: “Los dos equipos veníamos golpeados”

El técnico de Atlético Nacional, el argentino Javier Gandolfi, se mostró tranquilo por el empate 1-1 de su equipo, como visitante en el Estadio Pascual Guerrero, ante América de Cali en juego correspondiente a la octava fecha de la Liga Betplay 2-2025. El orientador resaltó el esfuerzo y profesionalismo de sus dirigidos, que atraviesan un momento difícil tras la eliminación de la Copa Libertadores en los octavos de final contra Sao Paulo. Lea: “Necesita afecto, no sabe pedirlo, hay que sabérselo dar”: Alexis García analiza lo sucedido con Nacional y Cardona en la Libertadores “Seguimos sumando, el equipo está en ese momento, sacando el partido de Sao Paulo que lo perdimos por penales, no conocemos la derrota hace mucho y eso es gracias a la entrega de los jugadores”.

El estratega fue preguntado por qué reemplazó a Alfredo Morelos, autor del gol del cuadro verdolaga ante el elenco vallecaucano, y quien venía haciendo una buena labor en zona de ataque. “Porque en el banco está Facundo (Batista) que tiene distintas características y el partido nos pedía tener distintas opciones“, indicó Gandolfi en la conferencia de prensa. “Fue un partido difícil de jugar porque tanto un equipo como el otro llegamos con secuelas y en gran parte del partido se notó”. América, que se ubica 18° en el la Liga con 5 puntos, también venía de ser eliminado de los octavos de final de la Sudamericana. “En el primer tiempo tuvimos más espacio. En el segundo nos encontramos con un rival en bloque medio bajo o bajo, lo cual necesita mucha movilidad y estar nítido para encontrar pases entre líneas. El rival estaba esperando el error nuestro. No fue un partido vistoso, los dos veníamos con secuelas importantes, golpeados”, analizó Ganfolfi.