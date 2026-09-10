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James Rodríguez no jugará en Italia: será nuevo jugador de Atlético Nacional

James Rodríguez no jugará en Italia. El volante colombiano llegó a un acuerdo con Atlético Nacional y será nuevo jugador del conjunto verdolaga.

  • El regreso de James al fútbol colombiano se convierte en la noticia más importante del mercado de fichajes en Colombia esta temporada. FOTO GETTY
    El regreso de James al fútbol colombiano se convierte en la noticia más importante del mercado de fichajes en Colombia esta temporada. FOTO GETTY
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
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James Rodríguez será nuevo jugador de Atlético Nacional. Después de las versiones entregadas por la periodista Sheyla García y el periodista Pipe Sierra sobre un acuerdo entre el volante colombiano y el conjunto verdolaga, EL COLOMBIANO pudo confirmar la información con el entorno del futbolista y con Atlético Nacional.

El 10 de la Selección Colombia continuará su carrera en el fútbol colombiano y se pondrá la camiseta del Rey de Copas. De esta manera, quedó descartada la posibilidad de que el mediocampista continúe su carrera en Italia, opción que había tomado fuerza durante los últimos días.

En contexto: ¿Cómo es el contrato “salvavidas” que le proponen a James en la B de Italia tras más de 100 días sin jugar con clubes?

La noticia comenzó a conocerse después de que Sheyla García asegurara que Nacional había llegado a un acuerdo con James Rodríguez. Pipe Sierra también había informado sobre el entendimiento entre las partes.

Ante estas versiones, este diario buscó confirmar la información directamente con personas cercanas al jugador y con Atlético Nacional. Ambas fuentes permitieron establecer que el acuerdo es real y que James jugará con el equipo antioqueño esta temporada.

El regreso estelar de James Rodríguez al fútbol colombiano

El regreso de James Rodríguez al fútbol colombiano representa uno de los movimientos más importantes del campeonato. El futbolista, referente de la Selección Colombia, volverá a actuar en el país después de desarrollar la mayor parte de su carrera profesional en el exterior.

Ahora tendrá el reto de vestir una de las camisetas más importantes del fútbol colombiano y convertirse en una de las principales figuras de Atlético Nacional.

El mediocampista llega con el objetivo de aportar su experiencia, talento y jerarquía a un equipo que buscará ser protagonista en las competencias que afrontará durante la temporada.

Lea más: Nacional y Medellín: así han sido sus duelos de eliminación directa en la historia del clásico paisa

En los últimos días, Italia aparecía como una de las posibilidades para el futuro del jugador. Sin embargo, las negociaciones con Atlético Nacional llegaron a buen puerto y James tomó la decisión de regresar al fútbol colombiano.

El acuerdo entre las partes ya está encaminado y el próximo paso será completar los procedimientos correspondientes para que el jugador pueda ser presentado oficialmente como nuevo futbolista verdolaga.

Así, James Rodríguez jugará para Atlético Nacional, en una noticia que sacude el mercado del fútbol colombiano y que supone el regreso al país de uno de los futbolistas más reconocidos de la historia reciente de la Selección Colombia.

El ‘10’ cambiará el fútbol europeo por el Atanasio Girardot y afrontará una nueva etapa de su carrera con la camiseta del equipo antioqueño.

En otras noticias: Prográmese con la Selección: estos son los horarios de los tres amistosos que jugará Colombia en fecha Fifa

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿James Rodríguez jugará en Italia?
No. El volante colombiano descartó esa posibilidad y llegó a un acuerdo para continuar su carrera con Atlético Nacional.
¿Cómo se confirmó el acuerdo entre James y Nacional?
La información inicialmente fue entregada por Sheyla García y Pipe Sierra. Posteriormente, se buscó confirmar la noticia con el entorno del futbolista y con Atlético Nacional, fuentes que ratificaron que el acuerdo es real.
¿Qué representa la llegada de James para Nacional?
Es uno de los movimientos más importantes del mercado del fútbol colombiano. El equipo verdolaga incorpora a un referente de la Selección Colombia y a un jugador con amplia experiencia internacional.

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