James Rodríguez no jugará en Italia: será nuevo jugador de Atlético Nacional

James Rodríguez será nuevo jugador de Atlético Nacional. Después de las versiones entregadas por la periodista Sheyla García y el periodista Pipe Sierra sobre un acuerdo entre el volante colombiano y el conjunto verdolaga, EL COLOMBIANO pudo confirmar la información con el entorno del futbolista y con Atlético Nacional.
El 10 de la Selección Colombia continuará su carrera en el fútbol colombiano y se pondrá la camiseta del Rey de Copas. De esta manera, quedó descartada la posibilidad de que el mediocampista continúe su carrera en Italia, opción que había tomado fuerza durante los últimos días.
En contexto: ¿Cómo es el contrato “salvavidas” que le proponen a James en la B de Italia tras más de 100 días sin jugar con clubes?