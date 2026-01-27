El tiempo corre para James Rodríguez mientras la Selección espera respuestas: ¿alcanzará a estar para los amistosos de marzo?

Mientras la Selección Colombia se prepara para afrontar sus primeros partidos amistosos del año, la situación de James Rodríguez sigue marcada por la incertidumbre. El capitán del combinado nacional aún no define su futuro inmediato, en un momento clave tanto para su carrera como para el proceso de la Tricolor rumbo al Mundial de 2026. Colombia enfrentará a Croacia el jueves 26 de marzo en el Camping World Stadium de Orlando, a partir de las 7:30 p.m. (hora local), y posteriormente se medirá ante Francia el domingo 29 de marzo en el Northwest Stadium de Landover, Maryland, desde las 3:00 p.m.. Dos partidos de alto nivel que vuelven a poner el foco sobre el presente competitivo del ’10’, hoy sin club y con la necesidad de sumar ritmo futbolístico.

Alrededor de James han surgido múltiples rumores en las últimas semanas. La MLS aparece como el destino más cercano y viable, tanto por el contexto deportivo como por las condiciones de vida que ofrece. En Colombia, Millonarios ha manifestado interés, aunque el propio entorno del jugador reconoce que las opciones en el exterior siguen siendo las más realistas. Más allá de los nombres y las especulaciones, lo cierto es que James Rodríguez prioriza un proyecto competitivo, alineado con su gran objetivo: llegar en plenitud al Mundial de 2026. En ese sentido, el próximo equipo deberá ofrecerle algo más que minutos en cancha. El manejo de cargas físicas, la prevención de lesiones —uno de los puntos más sensibles de su carrera reciente— y las garantías en calidad de vida son factores determinantes en la decisión. Hasta ahora no se conocen ofertas concretas, pero el círculo cercano al futbolista entiende que el margen de error es mínimo. A sus 34 años, cada elección cuenta, y un paso en falso podría comprometer su continuidad en la élite y su rol protagónico en la Selección.

James sigue siendo una pieza clave para Colombia, no solo por su talento, sino por su liderazgo y lectura de juego. Sin embargo, su presente plantea un dilema recurrente: el equilibrio entre el nombre, el pasado glorioso y la necesidad de competir semana a semana al más alto nivel.