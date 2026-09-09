¿Cómo es el contrato “salvavidas” que le proponen a James en la B de Italia tras más de 100 días sin jugar con clubes?

El 2026 no ha sido fácil para James Rodríguez. El cucuteño, de 35 años, apenas ha disputado 17 partidos en los nueve meses que van del año. De ellos, nueve fueron con la Selección Colombia –5 en el Mundial de Norteamérica y 4 amistosos–; mientras que los 8 restantes los disputó con el Minnesota United de la MLS de Estados Unidos.
En el club norteamericano, al que llegó como gran figura, apenas tuvo actividad durante dos meses: su debut fue el 15 de marzo en un partido contra Vancouver Whitecaps en Canadá; mientras que su última aparición fue el 13 de mayo en el emparejamiento entre su club y Colorado Rapids.