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Con su partido ante RD Congo, James igualó registro histórico del Pibe y Rincón en los mundiales

El 10 colombiano ha estado presente en tres mundiales, donde ya salió goleador de uno y en el segundo estuvo presente en la fase de grupos.

  • Con su partido ante RD Congo, James igualó registro histórico del Pibe y Rincón en los mundiales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

23 de junio de 2026
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Con su tercera participación en los mundiales, el volante cucuteño James Rodríguez sigue haciendo historia con la Selección Colombia e igualó a los históricos Carlos ‘El Pibe’ Valderrama y Freddy Rincón como los colombianos con más partidos en los mundiales.

En medio de un grupo que en su mayoría son debutantes en este mundial, un grupo de futbolistas que participa en su tercera copa del mundo guía a los dirigidos por Néstor Lorenzo para dejar en alto el amarillo, azul y rojo de la bandera colombiana.

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En esa lista entra el arquero David Ospina, el lateral Santiago Arias y los volantes Juan Fernando Quintero y James Rodríguez quien tiene el antecedente de ser el goleador de una copa del mundo tras sus 6 anotaciones convertidas en Brasil 2014.

Con sus anotaciones, el 10 guió al equipo de Pékerman a su mejor participación en los mundiales llegando a cuartos de final. En ese certamen Rodríguez estuvo presente en los cinco partidos ante Grecia, Costa de Marfil, Japón, Uruguay y Brasil.

Ante Uruguay en el Maracaná, James Rodríguez convirtió el mejor gol de Brasil 2014. Foto: Juan Antonio Sánchez Ocampo (Enviado Especial Brasil)
Ante Uruguay en el Maracaná, James Rodríguez convirtió el mejor gol de Brasil 2014. Foto: Juan Antonio Sánchez Ocampo (Enviado Especial Brasil)

/$S/$Sánchez Ocampo, Juan Antonio / Viviana Grisales

Pero la historia del 10 no sólo tiene el detalle de un botín de oro en una copa del mundo, pues en Rusia 2018 también lideró a la tricolor. En territorio europeo su zurda estuvo presente ante Japón, Polonia y Senegal, sin embargo, una lesión lo dejó por fuera del partido decisivo ante Inglaterra.

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A pesar de estar presente en los tres partidos de la fase de grupos, James no pudo estar ante Inglaterra en octavos de final. Foto: David Ramos - FIFA vía Getty Images
A pesar de estar presente en los tres partidos de la fase de grupos, James no pudo estar ante Inglaterra en octavos de final. Foto: David Ramos - FIFA vía Getty Images

/$G/$Getty [Banco de imágenes] / Sergio López

Tras la ausencia de Colombia en Catar 2022, el cucuteño volvió a tener presencia en la máxima cita de selecciones y con 34 años y la cinta de capitán lidera a una Colombia que en Norteamérica quiere superar lo logrado hace 12 años.

James fue determinante en el debut ante Uzbekistán y ya con su salida como titular ante República Democrática del Congo el volante llegó a la envidiable cifra de 10 partidos en los mundiales vistiendo la camiseta de la Selección Colombia, igualando una marca que hasta el momento sólo tenían Carlos ‘El Pibe’ Valderrama y Freddy Rincón.

¿Quiénes son los colombianos con más partidos en los mundiales?

Hasta la segunda fecha de la fase de grupos de Norteamérica 2026, la lista de futbolistas colombianos con más partidos en los mundiales la lideran James Rodríguez, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama y Freddy Rincón con 10 encuentros jugados.

A ellos los siguen Juan Guillermo Cuadrado y David Ospina. De los dos, el arquero antioqueño que hace parte de los 26 de Néstor Lorenzo podría aumentar su marca, al igual que Juan Fernando Quintero, quien ante RD Congo completó su octavo partido. Detrás están los ya retirados Leonel Álvarez, Luis Herrera, Carlos Sánchez, el inolvidable Andrés Escobar.

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