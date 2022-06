La futbolista antioqueña Isabella Echeverri decidió que su tiempo en el Sevilla de España había llegado a su fin. Luego de tres años en los que se ganó un lugar en el equipo titular, la cinta de capitana y superó una grave lesión que la alejó durante varios meses de las canchas, la colombiana se despidió del club.

La jugadora habló con EL COLOMBIANO sobre la emotiva despedida que recibió por parte de directivos, cuerpo técnico y compañeras, de sus próximos retos, la Copa América y el presente del fútbol femenino en Colombia.

Tras su salida del Sevilla, ¿qué viene para usted ahora como jugadora?

“Fue una decisión difícil, llevaba tres años muy feliz, siendo capitana, jugando, pero es momento de nuevos retos en mi carrera. Estoy preparada para seguir creciendo como profesional y como persona, y eso es lo que estoy buscando en este momento”.

Su despedida fue grata, ¿por qué se marcha?

“El club se portó muy bien, yo lo di todo y ellos lo dieron todo por mí. Es un final de relación soñado, me marcho porque creo que es un momento de cambios, me gustan las nuevas experiencias, crezco en la incomodidad y estoy preparada para llegar a un lugar donde pueda seguir creciendo”.



¿Qué aprendió de su paso por el fútbol español?

“Aprendí sobre todo que en Colombia nos falta mucho profesionalismo, nos falta crear unas bases y estructuras sólidas para nuestra liga, nuestras jugadoras. Nosotras como profesionales tenemos que crecer muchísimo y me llevo solo cosas buenas”.

¿Vivió un momento muy difícil con la lesión, qué le quedó de esa experiencia?

“Fue un momento complicado de mi carrera, pero creo que florecí, me encontré conmigo misma después de un tiempo. Fue un momento que me ayudó a crecer, a darme cuenta de las cosas que estaba fallando y las que tenía que mejorar, me superé en muchas facetas, fue difícil, pero al tiempo muy enriquecedor”.

¿Cómo vivió la clasificación de Colombia a los mundiales sub-17 y sub-20?

“La verdad es que me dio una alegría inmensa, hacía mucho que con la Sub-20 no podíamos clasificar, a mí me tocaron dos procesos en los que no clasificamos y por eso me alegré mucho. Además porque es evidente que hay mujeres y hombres que están haciendo un gran trabajo en las bases, en los niveles formativos, con gente muy capacitada y que ayuda a que estos procesos salgan a flote. Eso hace que el nivel que muestran sea tan bueno. Estoy segura de que van a hacer un gran papel en los mundiales”.

¿Cómo ve a estos equipos para esa cita?

“Veo a las dos selecciones muy bien, fuertes. En estas categorías siempre nos ha ido bien, hemos sido cuartas en el mundo a nivel sub-20 y sé que esta generación tiene jugadoras muy bien preparadas, con un trabajo de base fuerte, les va a ir muy bien”.

Cada día está más cerca la Copa América femenina, ¿qué expectativas tiene con ese torneo y la Selección?

“Sí, cada día está más cerca, las expectativas son altas, Colombia tiene mucha responsabilidad de hacer un gran papel, de clasificar al Mundial y de soñar con ser campeona, desde donde me toque voy a hacer fuerza por la Selección”.

¿Que piensa de no estar convocada?

“Muchas personas me preguntan por qué no está mi nombre y realmente es un motivo que desconozco, lo único que digo es que desde donde esté, seguiré esperando una oportunidad y deseándoles muchos éxitos a todas las jugadoras de este proceso”.

La final del fútbol femenino en Colombia acaba de tener 40 mil espectadores, ¿qué piensa de esto?

“La verdad que habla muy bien del proyecto que se está haciendo en América y en el Deportivo Cali. El Valle del Cauca está trabajando fuerte por el fútbol femenino tanto en las bases como a nivel profesional y me alegra mucho que todos estos esfuerzos que hacen dirigentes, jugadoras y entrenadores tengan este tipo de resultados. Mi admiración por lo que están haciendo”.



¿Cómo ve el presente

del fútbol femenino de

Colombia?

“Lo veo bien, con expectativas de lo que pueda hacer la Selección. La Liga sigue creciendo, llevando la gente a los estadios, llenando los escenarios, y vamos a tener un segundo torneo este año y eso es imprescindible para seguirnos consolidándonos. Estamos por buen camino, nos falta mejorar muchas cosas, pero de a poco vamos creciendo y esperamos que sigamos así”