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A ritmo de Los Beatles, Inglaterra reveló sus 26 jugadores para el Mundial de Norteamérica 2026

El técnico alemán Thomas Tuchel despejó la dudas y entregó los nombres de los jugadores que estarán en el máximo evento del fútbol internacional.

  • El técnico alemán Thomas Tuchel reveló la lista de convocados de Inglaterra para el Mundial de Norteamérica 2026, hay sorpresas. FOTO GETTY
    El técnico alemán Thomas Tuchel reveló la lista de convocados de Inglaterra para el Mundial de Norteamérica 2026, hay sorpresas. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
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La Selección de Inglaterra, una de las favoritas para el título del Mundial de Norteamérica 2026, presentó un emotivo video con el que anunció a los 26 elegidos para la cita de México, Canadá y Estados Unidos.

Al son de “Come Together” (Vengan juntos), de Los Beatles, el técnico alemán Thomas Tuchel anunció los 26 jugadores que defenderán los colores de la selección inglesa en el Mundial que arranca el próximo 11 de junio.

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Después de muchas especulaciones en las que se daban nombres que quedaría por fuera de la lista, incluido el goleador Harry Kane, todo se despejó y quedó clara la lista que tiene al artillero del Bayern Múnich.

Los grandes ausentes de la lista inglesa son Harry Maguire, Phil Foden, Cole Palmer y Trent Alexander-Arnold. Tan solo ocho jugadores que estuvieron en la cita de Qatar 2022 se mantienen en la lista de Tuchel para Norteamerica, ellos son: Jordan Pickford, John Stones, Jude Bellingham, Declan Rice, Jordan Henderson, Bukayo Saka, Harry Kane y Marcus Rashford.

La elección de Tuchel ha sido catalogada como una verdadera revolución y el entrenador en la conferencia de prensa, sostuvo que, “tengo plena confianza en este grupo de jugadores. Todos merecen su lugar. Esperamos vivir un verano muy especial y hacer sentir orgulloso al país”.

Extraoificialmente se habló que el técnico alemán personalmente llamó a cada uno de los jugadores que finalmente convocó para el Mundial y que espera con ellos hacer una gran presentación en Norteamérica.

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Estos son los elegidos por Inglaterra para el Mundial

Arqueros: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace) y James Trafford (Manchester City).

Defensores: Reece James (Chelsea), Tino Livramento, Dan Burn (ambos de Newcastle), Marc Guehi, John Stones, Nico O’Reilly (los tres del Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen, de Alemania) y Djed Spence (Tottenham).

Volantes: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid, de España), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Morgan Rogers (Aston Villa) y Eberechi Eze (Arsenal).

Delanteros: Harry Kane (Bayern Münich, de Alemania), Ivan Toney (Al-Ahli, de Arabia Saudita), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka, Noni Madueke (ambos del Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona, de España) y Anthony Gordon (Newcastle).

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