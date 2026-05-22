A ritmo de Los Beatles, Inglaterra reveló sus 26 jugadores para el Mundial de Norteamérica 2026

La Selección de Inglaterra, una de las favoritas para el título del Mundial de Norteamérica 2026, presentó un emotivo video con el que anunció a los 26 elegidos para la cita de México, Canadá y Estados Unidos.

Al son de “Come Together” (Vengan juntos), de Los Beatles, el técnico alemán Thomas Tuchel anunció los 26 jugadores que defenderán los colores de la selección inglesa en el Mundial que arranca el próximo 11 de junio.

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Después de muchas especulaciones en las que se daban nombres que quedaría por fuera de la lista, incluido el goleador Harry Kane, todo se despejó y quedó clara la lista que tiene al artillero del Bayern Múnich.