“Le pregunté a Scaloni qué necesitaba de mí para ser parte del proyecto”: De Paul tras llegada al Inter de Miami

Aunque muchos especulaban que probablemente el argentino ya estaba cansado del fútbol europeo y estas serían las primeras alertas de retiro, todo fue completamente descartado por De Paul, quien además dijo que no pudo rechazar una oportunidad de jugar en el mismo club junto con su compañero de selección Lionel Messi.

“Obviamente hablé con Scaloni y le fui muy claro, le pregunté qué necesitaba él de mi para seguir siendo parte del proyecto de selección. Él fue simple y me dijo: “Yo sé quién sos vos adentro de una cancha , que me podés dar y mientras juegues y físicamente te encuentres en condiciones, yo sé qué clase de jugador sos”. Fueron las palabras que necesitaba para terminar de tomar la decisión”, sostuvo el volante de 31 años.

De Paul fue transparente en sus más recientes declaraciones diciendo que lamentaba no haber podido conseguir ningún título con el Atlético de Madrid, aunque esa siempre fue la intención. Por el contrario piensa que la MLS “es una liga en crecimiento” y que promete un buen futuro y buenos frutos. “El Inter está empezando a escribir sus páginas y me dio ganas de ser parte de eso”, afirmo De Paul que no solo quiere ganar títulos con el club, sino que su principal motivación es tener buen ritmo para disputar el mundial de 2026.

De Paul que ya debutó el pasado miércoles frente a Atlas por la Leagues Cup, aportó en gran medida en el juego, aunque el gol no se le dio todavía. De Paul fue clave para fortalecer la zona central del equipo rosa y permitió un mejor juego para Sergio Busquets, quien se movió con más libertad.