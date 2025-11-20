¿Le robaron al DIM? La polémica jugada de Baldomero Perlaza que encendió los cuadrangulares

La primera fecha de los cuadrangulares semifinales dejó al DIM con más dudas que certezas, y la jugada que desató la polémica gira en torno a Baldomero Perlaza. ¿Era penalti la falta de Didier Moreno que derivó en la protesta y posterior expulsión del entrenador Alejandro Restrepo? La respuesta todavía divide opiniones.
El incidente se dio al minuto 49, cuando Perlaza avanzaba con peligro hacia la portería de Junior. Las imágenes muestran un roce que comenzó fuera del área pero que se prolongó dentro de ella. Desde el inicio, algunos señalaron la posibilidad de un fuera de lugar del jugador del ‘Poderoso’, mientras que otros apuntaban a un contacto que merecía revisión por parte del VAR.