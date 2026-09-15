El legado imborrable del 10: las históricas cifras que deja James Rodríguez con la Selección Colombia

El 11 de octubre de 2011, con la camiseta número 5 en la espalda y el Estadio Hernando Siles de La Paz como escenario, comenzó el ciclo de James David Rodríguez Rubio en la Selección Colombia absoluta. El final de un jugador en su mejor “club” a lo largo de su carrera. Casi 15 años después, el 7 de julio de 2026, el mediocampista disputó su último encuentro internacional frente a Suiza, en la Copa Mundial de la Fifa, cerrando la trayectoria de mayor volumen estadístico e impacto individual en la historia del combinado nacional. Le puede interesar: Jhon Arias quiere llevar a Palmeiras a una nueva semifinal de Libertadores; ¿a qué hora y dónde ver el partido contra LDU?

James Rodríguez con la camiseta de Colombia en el Mundial 2026. FOTO: Tomada de las redes sociales de @jamesdrodriguez y Fifa.

El balance numérico en 15 años de carrera

Los registros finales de su paso por la selección absoluta lo ubican como el futbolista con más partidos disputados en la historia del equipo nacional. Partidos disputados: 131 compromisos oficiales y amistosos. Goles anotados: 31 tantos. Asistencias brindadas: 43 pases de gol. Debut oficial: 11 de octubre de 2011 frente a Bolivia. Último partido: 7 de julio de 2026 frente a Suiza.

Con 131 apariciones, Rodríguez superó las marcas previas de participación internacional dentro del fútbol colombiano, manteniéndose activo a lo largo de múltiples eliminatorias sudamericanas, ediciones de la Copa América y citas en Copas del Mundo.

Los momentos más importantes en el ámbito internacional

El rendimiento individual del volante colombiano en medio de su carrera profesional tuvo su punto más alto en la Copa Mundial de la Fifa Brasil 2014. Torneo en el que la selección tricolor ha tenido su mejor participación. En ese certamen, Rodríguez finalizó como el máximo anotador del torneo con seis goles, distinción que le valió la Bota de Oro de la Fifa y que guio al equipo colombiano a los cuartos de final, la instancia más lejana alcanzada por el país en una cita orbital.

Durante la Copa América 2024, el mediocampista lideró la generación de juego del equipo que alcanzó la final del torneo continental, convirtiéndose en la actuación colectiva más cercana a un trofeo durante su permanencia en la plantilla.

Un ciclo de récords sin trofeos colectivos

A pesar de liderar los apartados de apariciones y asistencias en la historia de la selección, el registro de títulos de James Rodríguez con la categoría absoluta finalizó en cero. El impacto de su ciclo se concentró en la productividad ofensiva directa, registrando participación en 74 anotaciones entre goles y pases de gol a lo largo de sus 131 encuentros disputados.

El partido del 7 de julio de 2026 en la Copa Mundial de la Fifa concluyó la contabilidad estadística de un jugador que debutó portando el dorsal 5 y terminó su recorrido internacional como el futbolista con más presencias en la Selección Colombia. También le puede interesar: Estos fueron los rivales a los que James Rodríguez les convirtió sus 31 goles con la Selección Colombia, ¿cuál fue su mayor víctima? Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas