El legado imborrable del 10: las históricas cifras que deja James Rodríguez con la Selección Colombia

El 11 de octubre de 2011, con la camiseta número 5 en la espalda y el Estadio Hernando Siles de La Paz como escenario, comenzó el ciclo de James David Rodríguez Rubio en la Selección Colombia absoluta. El final de un jugador en su mejor “club” a lo largo de su carrera.
Casi 15 años después, el 7 de julio de 2026, el mediocampista disputó su último encuentro internacional frente a Suiza, en la Copa Mundial de la Fifa, cerrando la trayectoria de mayor volumen estadístico e impacto individual en la historia del combinado nacional.
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