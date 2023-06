La historia de Julián Álvarez, el futbolista que lo ha ganado todo a sus 23 años

Cuando estaba pequeño, su habilidad para tejer jugadas, combinada con su espíritu guerrero para llegar a todos los balones, “era tan impactante que parecía que tuviera muchas patas”, así contó el padre de Julián Álvarez el origen del apodo de su hijo a los medios argentinos.

“La Araña”, delantero del Manchester City, pero oriundo de Calchín, una localidad humilde ubicada en Córdoba (Argentina), ya marcó su nombre con letras de oro en el balompié mundial. A sus 23 años posee un récord inédito: salir campeón de Liga Argentina, Copa Libertadores, Premier League, Mundial y Champions.

Esta última la consiguió el pasado 10 de junio cuando el juez polaco Szymon Marciniak sentenció el final del partido en el estadio Ataturk Stadium de Estambul.

Julián, a pesar de no haber sumado minutos en la victoria ante Inter de Milán (1-0) con gol de Rodri, estalló de alegría. Y es que, aunque ha conseguido tantos campeonatos importantes, este joven delantero parece no ser consciente de que ha logrado cosas que algunas leyendas del fútbol anhelaron y no pudieron tener.

En la mesa de los ganadores

Este atacante gaucho escribe su nombre en la misma página del libro de futbolistas como los alemanes Sepp Maier, Paul Breitner, Hans-Georg Schwarzenbeck, Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Uli Hoeness y Jupp Kapelmann, quienes fueron campeones del mundo en 1974 y de Europa con el Bayern de Múnich; el francés Christian Karembeu lo logró en 1998, cuando se coronó en Saint Denis con Francia y con el Real Madrid.

El brasileño Roberto Carlos realizó esta hazaña en 2002, tras ganar con el Real Madrid y “El Scratch”.

Además del germano Sami Khedira, quien formó parte de la Champions que ganó el Real Madrid y de la Selección de Alemania dirigida por Joachim Löw que triunfó en Brasil 2014. Y el francés Raphael Varane, quien hizo el doblete (Champions y Liga) con el Real Madrid y después, con Francia en el Mundial de Rusia-2018.

La mayoría de los futbolistas mencionados a anteriormente conquistaron los dos campeonatos más anhelados del mundo, en su mayoría, en el ocaso de su carrera, pero Álvarez lo consiguió apenas a los 23 años.