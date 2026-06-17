Video | Con este doblete ante Croacia, Harry Kane confirmó que es el mejor delantero de la temporada en el Mundo

El delantero inglés Harry Kane, uno de los tres futbolistas que llevará durante todos los partidos del Mundial 2026 que dispute un “botón” que lo identifica como uno de los hombres que ganó la bota de oro en otra edición del torneo, ya marcó dos goles en Norteamérica.

El atacante londinense, de 32 años, festejó, de penalti, el primer tanto de Inglaterra en su victoria parcial 1-0 ante Croacia, en uno de los partidos más importantes de la séptima jornada mundialista. El primer tanto fue de penalti.