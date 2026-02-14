¿Cómo ha sido el renacer de Gustavo Sánchez, el campeón colombiano que brilla en el Mundial de Natación Artística?

Desparpajado, alegre, extrovertido y buen conversador: así es Gustavo Sánchez Acero, el nadador artístico vallecaucano que ha sido medallista mundial y que se ha ganado un lugar entre los mejores del mundo. El dorado de su piel es fiel reflejo de la cantidad de horas que acumula en la piscina. Su espalda ancha, su cuerpo tonificado, su elasticidad, fuerza y resistencia son algunas de las características y capacidades que lo hacen sobresalir en su disciplina: la natación artística, en la que es uno de los mejores en las modalidades de solo y dúo mixto a nivel internacional.
Como él mismo dice, ya lleva un cuarto de siglo en esta tierra (25 años de edad), y de esos, 10 han sido como nadador artístico. Es un deporte que lo ha formado no solo en carácter, sino en resiliencia, constancia, perseverancia y gratitud. Sí, porque gracias a esa pasión que siente por el agua ha podido conocer lugares, viajar por el mundo y ser feliz; pues aunque el esfuerzo es máximo y la dedicación tiene que ser total para alcanzar sus metas, Gustavo es consciente de que en el agua se siente pleno.