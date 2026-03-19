Gorka Abascal, la joya colombo-española que ilusiona y que el Real Madrid no le quiere soltar a la Selección Colombia

El nombre de Gorka Abascal Martínez empieza a tomar fuerza tanto en España como en Colombia. Con apenas 15 años, este mediocampista ofensivo nacido en Bilbao, pero de sangre colombiana, ya genera expectativa por su talento, su madurez en el campo y ahora también por una decisión que ha generado debate: su ausencia en el Sudamericano Sub-17.
Abascal dio el salto al Real Madrid tras una única pero destacada temporada en la cantera del Athletic Club. Allí dejó cifras que no pasaron desapercibidas: 11 goles en 40 partidos, 30 de ellos como titular, un registro notable para un jugador que no actúa como delantero. Su capacidad para interpretar el juego, sumarse al ataque y marcar diferencia lo convirtió rápidamente en una de las promesas a seguir.