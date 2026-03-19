Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

jueves

5 y 9

miercoles

4 y 6

martes

0 y 3

domingo

no

sabado

no

lunes

1 y 7

Gorka Abascal, la joya colombo-española que ilusiona y que el Real Madrid no le quiere soltar a la Selección Colombia

Con apenas 15 años, Gorka Abascal Martínez ya genera expectativa en Colombia y España, pero su crecimiento en el Real Madrid lo dejará fuera del Sudamericano Sub-17 tras la negativa del club a cederlo.

  • Gorka Abascal es uno de los futbolistas que muestran mayor futuro en el Real Madrid. FOTO REAL MADRID
John Eric Gómez
hace 2 horas
El nombre de Gorka Abascal Martínez empieza a tomar fuerza tanto en España como en Colombia. Con apenas 15 años, este mediocampista ofensivo nacido en Bilbao, pero de sangre colombiana, ya genera expectativa por su talento, su madurez en el campo y ahora también por una decisión que ha generado debate: su ausencia en el Sudamericano Sub-17.

Abascal dio el salto al Real Madrid tras una única pero destacada temporada en la cantera del Athletic Club. Allí dejó cifras que no pasaron desapercibidas: 11 goles en 40 partidos, 30 de ellos como titular, un registro notable para un jugador que no actúa como delantero. Su capacidad para interpretar el juego, sumarse al ataque y marcar diferencia lo convirtió rápidamente en una de las promesas a seguir.

Fue precisamente en un duelo de divisiones inferiores entre Athletic y Real Madrid donde los ojeadores del club blanco se fijaron en él. La reacción fue inmediata: lo incorporaron para su Cadete A con un contrato inicial de dos años. Desde entonces, ya se le ha visto con la camiseta merengue y el dorsal ‘8’, símbolo de un rol protagónico en su nueva etapa en Valdebebas.

El crecimiento de Abascal no ha pasado desapercibido para la Selección Colombia, que incluso lo había convocado para el Sudamericano Sub-17 que inicia el 3 de abril. El joven ya había tenido minutos en amistosos frente a Brasil, compitiendo incluso con jugadores de una categoría superior, lo que habla de la confianza que genera su talento.

Sin embargo, su presencia en el torneo quedó descartada. El Real Madrid rechazó oficialmente la citación, argumentando que no se trata de una fecha FIFA y que el jugador es una pieza clave en su equipo. El conjunto blanco, que lidera su competición y pelea el título con el Atlético de Madrid, considera a Abascal imprescindible en este tramo de la temporada.

Además, su ausencia no es un tema menor: el torneo sudamericano implicaría perderse cerca de un mes de competencia, incluyendo partidos determinantes ante rivales directos como Atlético y Leganés.

La decisión del club español responde tanto a lo deportivo como a la proyección del jugador. Abascal, categoría 2010, ni siquiera pertenece de forma natural a esta generación Sub-17 (correspondiente a 2009), lo que significa que podría disputar el torneo en 2027 sin inconvenientes.

Sin embargo, su nivel actual llevó a Colombia a “adelantarlo” una categoría, apostando por su impacto inmediato. Una apuesta que, por ahora, queda en pausa.

El panorama se vuelve aún más interesante si se tiene en cuenta que también podría entrar en el radar de la selección española para el Europeo Sub-17. Esto abre un escenario de disputa deportiva entre dos países que siguen de cerca su evolución.

Más allá de la polémica por su ausencia, lo cierto es que Gorka Abascal Martínez atraviesa un momento clave en su formación. No solo es titular en el Cadete A del Real Madrid, sino que ya ha tenido acercamientos al Juvenil B, una categoría superior, lo que evidencia la confianza que el club tiene en su proyección.

Colombia, por su parte, mantiene la ilusión. Ya lo probó en contextos exigentes y confía en que, más temprano que tarde, pueda convertirse en una pieza importante dentro de su estructura juvenil.

Por ahora, el Real Madrid ha marcado la pauta: el presente de Abascal está en Valdebebas. Pero su futuro, con dos selecciones siguiéndole la pista, promete ser una historia que apenas comienza.

Temas recomendados

Real Madrid
Selección Colombia
Las más leídas

Te recomendamos

