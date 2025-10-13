x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Videos | Los goles que clasificaron al Deportivo Cali en la semifinal de la Copa Libertadores femenina en Argentina

Las azucareras dirigidas por Jhon Albert Ortiz vencieron a São Paulo en los cuartos de final.

  • Paula García, capitana del Deportivo Cali fue la encargada de marcar el segundo tanto de las azucareras ante Sao Paulo, con un fuerte cobro de tiro penal. FOTO TOMADA X@LibertadoresFEM
    Paula García, capitana del Deportivo Cali fue la encargada de marcar el segundo tanto de las azucareras ante Sao Paulo, con un fuerte cobro de tiro penal. FOTO TOMADA X@LibertadoresFEM
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 9 horas
bookmark

El fútbol femenino de Colombia sigue dando de qué hablar en el mundo, esta vez, las integrantes del Deportivo Cali derrotaron a São Paulo, uno de los favoritos en la Copa Libertadores femenina que se disputa en Argentina y son semifinalistas del torneo.

Las dirigidas por Jhon Albert Ortiz vencieron 2-0 a São Paulo con tantos de María Marquínez, el primer tiempo y Paola García, de penal, en la segunda parte, para clasificarse a la semifinal del torneo en el que se medirán a Colo Colo, este miércoles, 15 de octubre.

El Cali formó ante São Paulo con Luisa Agudelo; Jessica Bermeo, Stefanía Perlaza, Kelly Caicedo, Angie Salazar; Paula Medina, Paola García, Kelly Ibarguen, Sindy Sánchez, Melanin Aponzá y María Marquínez.

Así fueron los goles azucareros

María Marquínez, aprovechó el error defensivo de Sao Paulo y en velocidad ganó el balón para enviarlo al fondo del arco, ante la salida de la arquera rival que no pudo contener el disparo de la colombiana.

De esta manera el Cali se fue al descanso con el marcador a favor y con una Luisa Agudelo gigante, evitando la caída de su arco, a pesar de los ataques y llegadas de las jugadoras de Sao Paulo.

Para la segunda parte del partido, las azucareras mantuvieron el orden para mantener el resultado con un despliegue defensivo y una Luisa Agudelo gigante en el arco.

Sobre el minuto 60 las dirigidas por Jhon Albert Ortiz, contaron con la intervención del VAR que le advirtió a la central del compromiso de una mano en el área, de esta manera se sancionó el tiro penal, que cobró Paula García, de manera magistral, para el 2-0 a favor de las colombianas.

Los últimos minutos del compromiso el Cali supo contener las llegadas de Sao Paulo, y la arquera Luisa Agudelo aumentó su cifra de vallas en cero 20, en los 34 partidos que lleva con el Cali, según datos de Red Azucarera, y las azucareras consolidaron la victoria y el paso a la semifinal.

La celebración y lo que sigue

María Marquínez, la autora del primer tanto, destacó el trabajo en equipo, el sacrificio y la manera como defendieron el marcador a favor para llevarse la victoria.

“Cómo delantera estoy feliz por anotar y que esto le sirva al equipo es fantástico. Aquí todos los equipos venimos con el mismo objetivo. Tenemos 24 horas de alegría y después ya a concentrarnos en lo que viene y pensar cómo ganarle al siguiente rival”.

La semifinal del Deportivo Cali ante Colo Colo, será este miércoles, 15 de octubre a las 2:00 p.m. (hora Colombia), estadio Florencio Sola.

La otra semifinal será brasileña, entre Corinthians, actual campeón del torneo y Ferroviária, uno de los tradicionales equipos protagonistas del torneo.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Copa Libertadores
Deportivo Cali
Fútbol femenino
Liga Femenina
Argentina
Luisa Agudelo
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida