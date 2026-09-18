Bayern Múnich ganó 7-0, Kane llegó a su gol 100 en la Bundesliga y Lucho Díaz se fue en blanco

El Bayern Múnich infligió un 7-0 al Unión Berlín, este viernes en el Allianz Arena en la 4ª fecha de la Bundesliga, con un doblete de Harry Kane que selló un récord goleador en Alemania.
Con 10 puntos en el casillero después de cuatro fechas, los hombres de Vincent Kompany meten presión a Friburgo y Dortmund, los dos únicos equipos de la Bundesliga que han ganado sus tres primeros partidos y que se desplazarán el sábado a Fráncfort y Stuttgart, respectivamente.
Tras el gol inicial de Jamal Musiala (18’), Harry Kane transformó un penal provocado por Michael Olise (39’). El inglés anotó así su gol 100 en la Bundesliga en 98 partidos, un nuevo récord para el campeonato alemán.