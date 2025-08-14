Escándalo en el fútbol femenino: partido fue detenido por actos de racismo contra técnico del América

El fútbol femenino sigue avanzando en su fase de Cuadrangulares para definir a las finalistas de la liga colombiana, sin embargo, un bochornoso acto de racismo desató la polémica en uno de los encuentros.
Se trata del partido entre Independiente Santa Fe y América de Cali correspondiente al cuadrangular B de la Liga BetPlay femenina. En medio de la victoria que estaba obteniendo el cuadro valluno en el estadio bogotano, la afición santafereña comenzó a reclamar al banco americano por, al parecer, la pérdida de tiempo.
En medio de los reclamos, al parecer, los hinchas estaban lanzando insultos racistas, algo que habría sido detectado por la cuarta árbitra, Jeny Quiceno, quien inmediatamente le informó lo ocurrido a la central María Camila Rodríguez. La jueza activó el protocolo antirracismo mostrando una equis con sus brazos.