Escándalo en el fútbol femenino: partido fue detenido por actos de racismo contra técnico del América

El fútbol femenino sigue avanzando en su fase de Cuadrangulares para definir a las finalistas de la liga colombiana, sin embargo, un bochornoso acto de racismo desató la polémica en uno de los encuentros. Se trata del partido entre Independiente Santa Fe y América de Cali correspondiente al cuadrangular B de la Liga BetPlay femenina. En medio de la victoria que estaba obteniendo el cuadro valluno en el estadio bogotano, la afición santafereña comenzó a reclamar al banco americano por, al parecer, la pérdida de tiempo. Lea también: Importante triunfo del DIM femenino como visitante ante Internacional de Palmira En medio de los reclamos, al parecer, los hinchas estaban lanzando insultos racistas, algo que habría sido detectado por la cuarta árbitra, Jeny Quiceno, quien inmediatamente le informó lo ocurrido a la central María Camila Rodríguez. La jueza activó el protocolo antirracismo mostrando una equis con sus brazos.

El encuentro fue detenido mientras se controlaba la situación entre las graderías y el banco americano. Las jugadoras de Independiente Santa Fe y los directivos tuvieron que intervenir para frenar lo ocurrido. El partido logró culminarse pese a lo ocurrido, terminando con una victoria 0-1 del América de Cali sobre Independiente Santa Fe, dejando a las cardenales últimas del grupo B que hasta el momento lidera Atlético Nacional que ha ganado sus dos partidos disputados. Sobre este hecho, el director técnico de las diablas, Carlos Hernández, habló en la rueda de prensa posterior al partido. “Esto enluta al fútbol. Este acto, contra nosotros, para las jugadoras negras de América, las profesionales, las de la cantera, para nuestra hinchada, para todos los negros. Esto no debe suceder, es increíble, inaudito, duele, soy orgulloso de mi raza, de mi familia, de mis padres, mis hijos que son negros”, declaró el entrenador. “Hoy hay dolor de patria, hay cosas más delicadas para que un desadaptado venga a decirme negro en la cancha. Soy orgulloso, y orgulloso de mis negras que compiten como guerreras en la cancha. Esto es lamentable, venimos a un espectáculo deportivo”, sentenció Hernández.

Al técnico lo acompañó la jugadora Nayeli Chará, quien le hizo una petición a los hinchas que van a los estadios. “Es imposible que a estas alturas de la vida nos insulten a los negros, no puede pasar. Le pido a la hinchada de todos los equipos que sean más respetuosos con nosotros los negros. Y como dijo el profe, estamos super orgullosos de ser negros”, agregó la futbolista.

El club afectado publicó un comunicado en sus redes sociales apoyando a su entrenador y a sus jugadoras. “América de Cali rechaza con vehemencia los actos de racismo de los que fueron víctimas nuestras jugadoras y cuerpo técnico durante el partido ante Independiente Santa Fe”, escribió el club. “Por las negras de nuestro equipo, los negros del equipo profesional, de nuestro cuerpo técnico, de nuestras categorías de formación, por los negros que hacen parte de nuestra historia como institución, por los negros del país, levantamos una voz de protesta contra estos actos de discriminación que empañan el fútbol, un deporte que debe vivirse con respeto y en paz”, concluyó en su comunicado el equipo vallecaucano.