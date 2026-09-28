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El fútbol femenino le ha dado a Colombia sus mayores logros en torneos de la Fifa

Brillan a pesar de tener una liga corta y que varias jugadoras tienen trabajos alternos para poder sostenerse económicamente.

  • Linda Caicedo ganó Botín de Bronce en el Mundial Sub 17 de 2022 y en ese mismo torneo fue Balón de Plata como la segunda mejor jugadora de la competencia. Ahora triunfa con el Real Madrid. FOTO GETTY
    Linda Caicedo ganó Botín de Bronce en el Mundial Sub 17 de 2022 y en ese mismo torneo fue Balón de Plata como la segunda mejor jugadora de la competencia. Ahora triunfa con el Real Madrid. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
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El fútbol femenino de Colombia le ha dado al país celebraciones históricas, figuraciones y títulos que lo han llevado a marcar hito en los torneos avalados por la FIFA a nivel internacional, a pesar de no contar con un desarrollo tan amplio como el de sus rivales.

Aunque en Colombia existe la Liga Profesional Femenina, lo cierto es que es una competencia de periodo corto. Por ejemplo, en 2026 duró ocho meses (febrero-septiembre), pero con una pausa por el Mundial de Norteamérica de casi dos meses, sumado a que no todos los clubes ni todas las jugadoras tienen contrato para disputar todo el torneo.

Equipos como Atlético Nacional, DIM, Santa Fe, Cali y América le apuestan al desarrollo del fútbol femenino y sus jugadoras reciben remuneración por sus servicios. Además, antes y después de que termine la competencia, mantienen algunas semanas de entrenamiento. Sin embargo, en general y según las quejas de las mismas futbolistas, no todos los clubes ofrecen estas condiciones de trabajo y muchas terminan con contratos de solo 5 o 6 meses al año.

A pesar de este panorama, el balompié femenino nacional ha brindado las mayores y más importantes alegrías al país en eventos como los Juegos Bolivarianos, Panamericanos, Mundiales Sub-17, Sub-20 y de Mayores, Liga de Naciones, Copa América, Juegos Olímpicos y Copa Libertadores, entre otros.

Desde el tercer puesto que acaba de alcanzar la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial de Polonia, bajo la dirección del técnico antioqueño Carlos Paniagua, pasando por el subtítulo de la Sub-17 en el Mundial de India 2022, hasta la consagración de Atlético Huila en la Copa Libertadores 2018 y el título en la Liga de Naciones, son varias las hazañas de las cafeteras.

Principales hazañas del fútbol femenino

Categoría Sub-17: Colombia fue campeona suramericana en Chile 2008 y subcampeona mundial de la categoría en el torneo disputado en India 2022, donde cayó en la final ante España. Asimismo, ha sido subcampeona suramericana en las ediciones de 2013, 2018, 2022 y 2024, además de lograr un tercer lugar en 2012.

Categoría Sub-20: Aparte de ser subcampeona suramericana en 2010 y 2022, logró el tercer puesto en las ediciones de 2012, 2014, 2015, 2018 y 2024. Viene de ser tercera en el Mundial de Polonia y en 2010 ocupó el cuarto lugar en la cita ecuménica de Alemania. Esta misma categoría suma tres títulos en los Juegos Bolivarianos (2013, 2017 y 2022).

Categoría Mayores: El equipo acumula clasificaciones a cuatro Juegos Olímpicos: Londres 2012, Río de Janeiro 2016, París 2024 y Los Ángeles 2028. En la Copa América registra cuatro subtítulos (2010, 2014, 2022 y 2025). Y acaba de coronarse campeona de la primera Liga de Naciones Femenina, lo que le dio el tiquete al Mundial de Brasil 2027 bajo la dirección técnica de Ángelo Marsiglia.

Cuenta también con la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 2019 y la de plata en 2015. En cuanto a los Mundiales de la categoría de mayores, ha clasificado a cuatro ediciones: su mejor presentación fueron los cuartos de final en Australia y Nueva Zelanda 2023, en Canadá 2015 avanzó a octavos de final, y en Alemania 2011 compitió en la primera fase.

Linda Caicedo, la de más reconocimientos

Una de las jugadoras que más reconocimientos y nominaciones ha tenido en los últimos años ha sido Linda Caicedo, quien tras su subtítulo mundial con la sub 17 en la India, donde además fue elegida como el Balón de Plata y Botín de Oro, llegó al Real Madrid, club con el que ha estado nominada a The Best, logrando el segundo lugar en 2023. Otros reconocimiento son Mejor jugadora Copa América Femenina de 2022, Mejor Once de la Conmebol en 2022, Mejor futbolista de América en 2022, Mejor jugadora Women’s Revelations Cup 2023.

Subcampeona en dos ocasiones de la Copa América en las ediciones de 2022 y 2025. Linda Caicedo además ha participado en cuatro Copas del Mundo: dos Sub-20 en las ediciones 2022 y 2024, una Sub-17 en 2022 y el Mundial de mayores 2023.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo se clasificó la Selección Colombia Femenina al Mundial de Brasil 2027?
La Selección Colombia Femenina de mayores aseguró su cupo al Mundial de Brasil 2027 tras coronarse campeona en la primera edición de la Liga de Naciones Femenina, bajo la dirección técnica de Ángelo Marsiglia.
¿Cuál ha sido el mejor resultado de la Selección Colombia Femenina de Mayores en un Mundial FIFA?
El alcance más lejano de la selección absoluta en un Mundial de la FIFA fueron los cuartos de final en la edición de Australia y Nueva Zelanda 2023. En sus otras participaciones llegó a octavos de final en Canadá 2015 y no superó la primera fase en Alemania 2011.
¿Qué logro histórico obtuvo recientemente la Selección Colombia Femenina Sub-20 a nivel mundial?
La Selección Colombia Sub-20 se quedó con el tercer puesto en la Copa Mundial Femenina de la categoría celebrada en Polonia, igualando el protagonismo internacional que había tenido en Alemania 2010 donde ocupó la cuarta casilla.

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