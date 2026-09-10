“¿Quién sos; yo tengo dos Copas América y un Mundial?”: la polémica frase de Rodrigo De Paul a Lewandowski

En el partido válido por la jornada número 25 de la MLS (Major League Soccer), el Inter de Miami, con Lionel Messi como bandera, visitó al Chicago Fire, club que fichó en la ventana de pases veraniega al histórico delantero polaco, Robert Lewandowski. “Lewi” fue protagonista en el partido, no solo por el gol que anotó al minuto 10 dentro del área, sino por su encontronazo con Rodrigo De Paul. Tras un cruce de palabras del máximo goleador en la historia de Polonia con un defensa de “Las Garzas”, De Paul se acercó al ex Barcelona y lo encaró. Después de varios intercambios verbales, se alcanza a leer lo que le dice el gaúcho a Lewandowski: “¿Quién sos vos? Yo tengo dos Copas América y un Mundial”.

No es de extrañar un comentario de este tipo por parte de Rodrigo, pues en el pasado, el “Motorcito” ya hizo alguna declaración de ese estilo. Por su parte, Robert Lewandowski, quien se caracteriza por jugar muy bien al fútbol y estar alejado de las polémicas, no respondió algo grave, o al menos, no lo captaron las cámaras de la retransmisión del partido. Para poner un poco de sentido a lo que dijo De Paul, hay que repasar las vitrinas de ambos jugadores. El argentino tiene cinco títulos ganados, cuatro de ellos con Argentina, que son el Mundial 2022, las Copas América de 2021 y 2024, y la Finalissima de 2022. El único trofeo que levantó en clubes es el de la MLS 2025 con el Inter Miami. Lewandowski por su parte, no tiene título alguno con la selección de Polonia, pero sí tiene el título de máximo goleador de la selección con 89 tantos. En clubes tiene: 1 Copa de Polonia, 1 Supercopa de Polonia, 1 Liga de Polonia, 6 Supercopas de Alemania, 4 Copas de Alemania, 10 títulos de Bundesliga alemana, 3 Ligas de España, 1 Copa del Rey, 1 Supercopa de Europa, 1 Mundial de Clubes y 1 UEFA Champions League, además de casi 50 reconocimientos individuales. Quizá Lewandowski no tiene títulos con una selección que es potencia histórica del fútbol como Argentina, pero sí tiene un legado en el fútbol.

En el partido, Lewi y Messi fueron protagonistas

Un gol del brasileño Casemiro le permitió al Inter Miami de Lionel Messi igualar 1-1 con el Chicago Fire, cuyo tanto lo anotó el polaco Robert Lewandowski, este miércoles en partido de la vigesimoquinta fecha de la MLS. La posibilidad de ver en vivo al astro argentino en cada cancha que pisa de la liga norteamericana llevó a que el estadio Soldier Field, en Chicago, estuviera colmado con 63.094 espectadores. Messi, de 39 años y líder histórico en asistencias en Inter Miami con 55, conectó por tercer partido consecutivo con Casemiro, quien llegó y rápidamente se convirtió en una arma letal para el equipo del entrenador Guillermo Hoyos en el juego aéreo. “El equipo se manifestó muy bien”, dijo Hoyos en conferencia de prensa. “Compitió de una manera para empatar el partido, el equipo vino a ganarlo, hay felicitaciones para todo el colectivo”. En busca de ganar el trofeo Supporters’ Shield, que se otorga al mejor equipo de la temporada regular de la MLS, el Inter Miami quedó a nueve puntos del líder, el Nashville SC, que perdió 2-1 esta fecha frente a Toronto. Lewandowski apareció sólo una vez con peligro en todo el partido, pero fue letal: abrió el marcador con un soberbio remate de primera intención y dentro del área a servicio de Andrew Gutman al minuto 10.

Fue el sexto gol en nueve partidos de la MLS del atacante polaco de 38 años para el Fire. Inter Miami respondió haciéndose dueño de la pelota y generó múltiples oportunidades por medio del internacional mexicano Germán Berterame y un par de remates de Messi que consolidaron a Chris Brady como figura bajo los tres palos de Chicago. En el complemento, las Garzas encontraron el empate al minuto 48 con un balón medido de Messi para Casemiro que libre de marca anotó con un soberbio cabezazo. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

El resultado es positivo para las Garzas que mantienen una ventaja de cinco puntos sobre Chicago en el Este y logran recuperar terreno ante Nashville, al que recibirán este sábado en una final adelantada de la conferencia en el Nu Stadium, en Miami. Lea también: João Pedro y Estêvão vuelven a la lista de Brasil, rejuvenecida tras el Mundial