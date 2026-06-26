Frank Fabra, otro de los jugadores que amplió su vinculación con el DIM para el segundo semestre

El Independiente Medellín que cambió su escudo para el segundo semestre del 2026 y anunció la llegada de Reebok como nuevo aliado para el club, sigue confirmando jugadores para el segundo semestre.

Tras el anuncio del defensa uruguayo Joaquín Varela, el equipo anunció que el lateral Frank Fabra también amplió su contrato con el Poderoso hasta 2027.

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En el comunicado el club menciona que “el nuevo acuerdo contiene la renovación del lateral colombiano Frank Fabra, quien continuará vinculado al plantel profesional del Deportivo Independiente Medellín hasta diciembre de 2027”.

Así mismo hizo referencia a que “Fabra, quien regresó a la institución en 2026 proveniente del fútbol internacional, ha ratificado su compromiso con el proyecto deportivo del club, aportando jerarquía, experiencia y liderazgo dentro y fuera del terreno de juego”.