Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Frank Fabra, otro de los jugadores que amplió su vinculación con el DIM para el segundo semestre

El lateral se suma al defensa central uruguayo Joaquín Varela, quien regresó al club tras su paso por Deportivo Cali y Águilas Doradas.

  • El lateral Frank Fabra renovó su contrato con el DIM y estará con el equipo hasta diciembre de 2027. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    El lateral Frank Fabra renovó su contrato con el DIM y estará con el equipo hasta diciembre de 2027. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
hace 3 horas
bookmark

El Independiente Medellín que cambió su escudo para el segundo semestre del 2026 y anunció la llegada de Reebok como nuevo aliado para el club, sigue confirmando jugadores para el segundo semestre.

Tras el anuncio del defensa uruguayo Joaquín Varela, el equipo anunció que el lateral Frank Fabra también amplió su contrato con el Poderoso hasta 2027.

También le puede interesar: Joaquín Varela es jugador del Deportivo Independiente Medellín hasta 2029

En el comunicado el club menciona que “el nuevo acuerdo contiene la renovación del lateral colombiano Frank Fabra, quien continuará vinculado al plantel profesional del Deportivo Independiente Medellín hasta diciembre de 2027”.

Así mismo hizo referencia a que “Fabra, quien regresó a la institución en 2026 proveniente del fútbol internacional, ha ratificado su compromiso con el proyecto deportivo del club, aportando jerarquía, experiencia y liderazgo dentro y fuera del terreno de juego”.

Recuerda que la trayectoria y recorrido en competencias nacionales e internacionales de Fabra lo consolidan como una pieza fundamental para los retos presentes y futuros del equipo, ya que el equipo tiene pendiente la disputa del playoff de la Copa Sudamericana en la que se medirá a Vasco Da Gama de Brasil los días 22 y 29 de julio, primero como local y luego como visitante.

El DIM precisó que “desde su retorno, el jugador ha representado los valores del Poderoso, destacándose por su entrega, calidad técnica y capacidad ofensiva por la banda izquierda, cualidades que fortalecen el modelo de juego del cuerpo técnico y potencian el rendimiento colectivo del grupo”.

Vea también: Así se jugará la primera fecha de la Liga BetPlay 2: la Dimayor oficializó el calendario del segundo semestre

Finalmente, relacionaron que, “la renovación se concreta tras el análisis del director técnico Luis Amaranto Perea, quien avaló la continuidad del futbolista, destacando su experiencia, su conocimiento del entorno y su aporte en la construcción del equipo. Para el entrenador, Fabra es un perfil clave para consolidar la estructura del plantel de cara a los desafíos deportivos del club”.

Hay que recordar que el DIM retomó trabajos esta semana, con el cuerpo técnico que acompañará a Luis Amaranto Perea, quien, tras el final del Mundial con Colombia, se reportará al club para iniciar su era como entrenador.

Entre los jugadores que están trabajando con el Poderoso están Francisco Fydriszewski, Alexis Serna, Esneider Mena, Jhon Montaño, Didier Moreno, Alan Valderrama, Keiner David , Nezareth Segura, Kevin Mantilla, Yony González, Hayen Palacios, Halam Loboa, Jhan Mena, Daniel Cataño y Gerónimo Mancilla.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Temas recomendados

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos