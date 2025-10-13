Videos | Con estos goles, Francia despachó a Noruega y así quedó la semifinal del Mundial Sub 20 en Chile

Francia, con paciencia y control total del juego, superó 2-1 a Noruega y aseguró su pase a las semifinales del Mundial Sub-20 en Chile, donde se enfrentará al sorprendente Marruecos, que sigue brillando tras vencer 3-1 a Estados Unidos. Los Bleus, campeones del Mundial Sub-20 de 2013 en Turquía, dominaron por completo el partido en Valparaíso desde el pitazo inicial, imponiendo su ritmo y controlando la circulación del balón. Con voluntad para encontrar espacios ante una Noruega íntegramente replegada, los goles galos llegaron como consecuencia natural de esa superioridad.

Saimon Bouabré, con un doblete a los minutos 19 y 37, llevó a Francia directamente a las semifinales, consolidando su control total sobre Noruega y dejando la clasificación definida en solo la primera mitad. Francia, sin embargo, permitió una pequeña rebelión de los vikingos, que descontaron a siete del final con un cabezazo del capitán y defensor central Rasmus Holten, un gigantón de 1,96 m.

Los galos se encontrarán el miércoles en la misma sede con Marruecos, que sigue sorprendiendo en el Mundial Sub-20 en Chile. Tras vencer a España y Brasil en la fase de grupos, y despachar a Corea del Sur en los octavos, los Jóvenes Leones del Atlas, como se conoce a la selección Sub-20 marroquí, derrotaron 3-1 a Estados Unidos en Rancagua. Fouad Zahouani, a los 31 minutos, el estadounidense Joshua Wynder, en contra (67’), y Gessime Yassine (87’) marcaron los goles para el combinado africano. Cole Campbell, a los 45+6 de penal, había marcado el empate parcial para el seleccionado de las barras y de las estrellas.