Este viernes se conocerán los campeones del Babyfútbol; Falcao buscará el título con Arauca

En partidos vibrantes, muy disputados y pasados por agua este jueves, quedaron definidos los finalistas del Babyfútbol en ambas ramas.
Este viernes, desde la 1:40 de la tarde, se disputarán las finales para determinar los nuevos campeones. A primera hora se definirá el título de las damas entre Formas Íntimas y Future Soccer de Bogotá; mientras que a partir de las 3:00 de la tarde el turno será para los varones, con el duelo entre Área Chica de Montería y Arauca FC.
Los duelos por el tercer lugar en cada rama quedaron programados así: 8:00 de la mañana, Talento Tolimense ante Real Pasión de Funza, en la rama femenina; mientras que a las 9:10 a. m. se desarrollará el duelo en la masculina entre DIM y Alianza Antioquia.