Este viernes se conocerán los campeones del Babyfútbol; Falcao buscará el título con Arauca

En partidos vibrantes, muy disputados y pasados por agua este jueves, quedaron definidos los finalistas del Babyfútbol en ambas ramas. Este viernes, desde la 1:40 de la tarde, se disputarán las finales para determinar los nuevos campeones. A primera hora se definirá el título de las damas entre Formas Íntimas y Future Soccer de Bogotá; mientras que a partir de las 3:00 de la tarde el turno será para los varones, con el duelo entre Área Chica de Montería y Arauca FC. Los duelos por el tercer lugar en cada rama quedaron programados así: 8:00 de la mañana, Talento Tolimense ante Real Pasión de Funza, en la rama femenina; mientras que a las 9:10 a. m. se desarrollará el duelo en la masculina entre DIM y Alianza Antioquia.

Tres partidos de la semifinal se definieron por la mínima diferencia: Formas Íntimas 1-0 sobre Talento Tolimense, Arauca FC 1-0 ante Alianza Antioquia y Área Chica de Montería 1-0 frente al DIM. El único duelo en el que se tuvo que recurrir a los lanzamientos desde el punto penal fue el empate 0-0 entre Future Soccer de Bogotá y Real Pasión de Funza, que terminó 4-3 a favor de las dirigidas por Wilmer José Mourinho Gómez. Será la primera vez en la historia del Babyfútbol que los campeones se conocerán un viernes, ya que la Corporación Los Paisitas tuvo que adelantar la jornada prevista para el sábado, debido a que Atlético Nacional juega como local ante Boyacá Chicó por la Liga BetPlay. Con la definición de los campeones del fútbol, se cerrará el telón del Festival de Festivales, que reunió a 9.500 deportistas de 30 disciplinas en la ciudad de Medellín.

Arauca tiene a su Falcao goleador en el Babyfútbol

El Babyfútbol tiene a su propio Falcao goleador. Se trata de Camilo Falcao Botello, el delantero número 9 del equipo Arauca, quien se ha destacado en la edición 2026 no solo por llevar el nombre del referente de la Selección Colombia, sino por su talento y capacidad para batir a los arqueros rivales. Camilo lleva con orgullo su nombre y sueña con conocer al “Tigre” para demostrarle que él también tiene olfato goleador; en este certamen ya ajusta seis tantos y ha sido la pieza clave para que Arauca dispute la instancia definitiva. Sobre el origen de su nombre, Camilo confirma que es un homenaje directo al artillero samario. “Desde que estaba en la barriga de mi mamá, mi padre me quería poner el nombre del goleador, aunque ella quería que me llamara Juan Camilo. Él le dijo que me iba a registrar con el nombre que ella quería, pero al final me registró como Camilo Falcao”, relata entre risas el joven. En la semifinal, dejando clara su jerarquía ofensiva, Falcao marcó de penal para sellar el tiquete de su equipo a la final. Ahora que el ídolo regresó a Millonarios, el pequeño centrodelantero se ilusiona con la posibilidad de un encuentro. No la tiene fácil, pues en su natal Arauca no hay fútbol profesional, pero no pierde la esperanza de estar frente a frente con el legendario ‘9’ del club embajador.

Triple corona consecutiva para Estudiantil en el Babyfútbol de salón

El quinteto de Estudiantil que dirige Daniel Narváez Álvarez se coronó campeón del Babyfútbol salón al derrotar 4-1 a Inder Medellín. Terminó invicto en el torneo con seis victorias y un empate, además contó con los dos goleadores del certamen: Juan José Pajón y Santiago Palacio Gómez, cada uno con diez anotaciones. Estudiantil, que es un club de fútbol, ha aprovechado el talento de sus jugadores en edades entre 10 y 11 años para participar en el Babyfútbol de salón. Así lo confirmó el técnico Narváez, quien además es triple campeón consecutivo de este deporte en el Festival de Festivales. Estudiantil clasificó al Baby tras ser campeón en el zonal donde también ganaron cinco juegos. “En el Babyfútbol lo que hacemos es aprovechar el talento que tienen nuestros jugadores que arrancan el proceso desde los 7 años de edad y les brindamos un espacio para mostrar su calidad, antes de ser parte del Babyfútbol, donde también nos hemos destacado”, dijo Narváez.

¿Quiénes marcaron los dos goles olímpicos en la edición 2026?