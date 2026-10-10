Federación Portuguesa abrió proceso disciplinario a Cristiano Ronaldo por abandonar la concentración tras disputa con Jorge Jesus

La Federación Portuguesa de Fútbol anunció este sábado 10 de octubre haber abierto un “proceso disciplinario” contra Cristiano Ronaldo después de que abandonara la concentración de su selección el pasado 30 de septiembre, tras un desencuentro con el seleccionador Jorge Jesus.
El expediente disciplinario tiene por finalidad determinar la eventual sanción que pudiera recibir el astro luso, que se encuentra en “suspensión preventiva”, informó la Federación Portuguesa en un comunicado.
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Y es que la Federación portuguesa tomó la decisión de dar “carácter urgente al procedimiento” que lleva a cabo su Comisión de Instrucción Disciplinaria, que será la encargada de dar su veredicto.
“Es el procedimiento normal”, declaró el presidente de la Federación Portuguesa, Pedro Proença, a la prensa durante la inauguración de un centro de formación en Oporto. Llamando a la “calma y la serenidad”, aseguró que “todo el mundo tiene ganas de recuperar a nuestro capitán lo antes posible”.
Cristiano abandonó la concentración de la selección portuguesa el 30 de septiembre, en la víspera del partido de Liga de las Naciones contra Dinamarca, que los lusos ganaron 4-2.
El astro portugués dejó la concentración tras la rueda de prensa donde el seleccionador Jorge Jesus confirmó que no sería titular por segundo partido consecutivo. En el encuentro previo contra Noruega, no jugó ni un solo minuto pese a calentar más de media hora.