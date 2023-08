¿Por qué la Federación Colombiana de Fútbol le prohibió usar la camiseta de la Selección a influencer alemán? Esto explicaron

Pese a que la acción del alemán aparentemente no tiene nada extraño, la Federación Colombiana de Fútbol explicó por qué tomó la decisión de prohibirle usar la tricolor al influencer en un hecho sin precedentes.

De entrada la FCF aclaró que no pide que Wolf no vuelva a utilizar la camiseta como un aficionado más, lo que le exige es no use la indumentaria de la Selección incentivando actividades comerciales de empresas o marcas con las que hace publicidad.

“A nuestro juicio, se está haciendo un uso ilegítimo de los signos distintivos de la FCF en los términos de la Decisión 486 de 2000, toda vez que el uso de la indumentaria y la camiseta oficial de la Selección Colombia no ha sido consentido ni autorizado por la FCF”, explicó la Federación en un documento firmado por Andrés Tamayo, secretario general de la FCF.