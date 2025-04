Fainer Torijano, defensor que reaparece con el DIM: “Me quedan 3 o 4 años más de fútbol”

Es un hombre paciente. No siempre lo fue, pero la vida, con el paso del tiempo, le enseñó. Cuando terminó el colegio, por ejemplo, empezó a cuestionarse por qué a sus compañeros de Boca Juniors de Cali (donde se formó), les daba la oportunidad de ir a otros equipo y a él no. Lea: Bajo el sol picante de Itagüí, DIM pule su ambición de ser primer en la Liga Betplay: crónica del entrenamiento Quiso abandonar el fútbol, pero su padre no lo dejó. Él, que era dibujante de arquitectura en las Empresas Públicas de Cali, le dijo que tuviera paciencia. Fainer Torijano, que entonces estudiaba para ser profesional en la Escuela Nacional del Deporte, habló con el dueño del club.

Lo enviaron a Centauros de Villavicencio. No debutó. Regresó a Cali. Estuvo con la Selección Valle. Fue campeón nacional. Volvió a la capital de Villavicencio. Llegó la recompensa: debutó. Sumó minutos. Después pasó al Quindío. Ahí empezó la carrera que, ahora, lo tiene en el DIM. Este domingo, contra Fortaleza en Bogotá (4:10 p.m.), volvería a jugar tras recuperarse, con paciencia, de la lesión de rodilla que sufrió en pretemporada. Sobre ese proceso conversó con este diario.

¿Cómo asumió la lesión en un momento que jugaba bien? “Fue muy duro. No fue fácil asimilar la lesión. Por un lado porque uno como jugador no quiere lesionarse. Además, venía compitiendo, en un buen momento. Pero bueno, son cosas que pasan. Lo importante es que me pude recuperar y estoy listo para cuando el equipo me necesite”. ¿Cuál fue el momento más difícil de este proceso? “Cuando dijeron que me tenían que operar. Para mí fue muy duro porque yo ya tengo una edad (36 años), en la que si uno se lesiona puede correr el riesgo de que hasta ahí llegue la carrera. En ese sentido, fue difícil asimilar que me iban a operar. La verdad, solamente mi familia sabe lo que viví, pero bueno, estas son cosas que terminan fortaleciéndolo a uno”. ¿Quiénes fueron sus soportes durante la lesión? “Mi esposa, mi familia. Me refugié mucho en ellos. En mi casa somos muy unidos y tenerlos cerca fue importante. En ese tiempo tuve la oportunidad de compartir más con mis hijos porque las concentraciones le quitan a uno mucho tiempo. Además, conté con la fortuna de que mi esposa es fisioterapeuta. Me ayudó en la recuperación que duró casi tres meses”.

¿Cómo está en este momento? “Me he sentido bien. El proceso de adaptación ha sido bueno. Físicamente me siento bien. Inclusive, el profesor Alejandro Restrepo me ha convocado en los dos últimos partidos. La verdad, estoy dispuesto para cuando me toque la oportunidad de jugar para volver a hacerlo con confianza”. ¿La titularidad puede volver en el juego contra Fortaleza? “Tal vez sí porque hay una situación: Londoño tiene cinco tarjetas amarillas. En ese sentido, si el profe considera que yo puede iniciar, lo recibiré con mucho gusto y felicidad porque hace rato no compito. Si me escogen lo disfrutaré”. Usted es un líder dentro del plantel, ¿dónde nació ese don? “He aprendido a liderar desde el ejemplo. Siempre he sido muy profesional, disciplinado, enfocado en mi profesión. Eso lo ven los compañeros, el cuerpo técnico. Yo creo que esa seriedad con la que vivo el fútbol y la buena imagen que he dejado me han ayudado a asumir ese rol de ser capitán”. ¿Qué hace después de terminar los entrenamientos? “Bueno, la rutina es larga. Nosotros llegamos acá muy temprano para recibir el desayuno. Antes de entrenar, hago trabajo preventivo en el gimnasio. Es una costumbre que tengo desde hace rato. Después de terminar, regreso al gimnasio. Luego me voy para la casa, hago una siesta y acompaño a mis hijos a la escuela de fútbol. Cuando llego, me pongo a estudiar”. ¿Qué está estudiando y por qué decidió hacerlo? “Estudio Administración de Empresas en la UNAD. Voy en séptimo semestre y, Dios mediante, en diciembre del otro año termino. Y bueno, la decisión la tomé porque uno como futbolista vive en una burbuja y tiene demasiado tiempo libre que muchas veces desperdicia. Hay una estadística que dice que el 70% de los futbolistas, cuando se retiran, se divorcian y quedan en la quiebra. Por eso aconsejo a los más jóvenes para que aprovechen el tiempo y estudien. Yo me arrepiento de no haberlo hecho antes, pero bueno, ya estoy cerca de terminar”. ¿Por qué Administración? “Porque a lo largo de mi carrera he logrado consolidar, económicamente, algunos tipos de activos como propiedades y otras cosas. Incluso, tengo una empresas en sociedad con unos amigos. Mi idea es, cuando termine la carrera, dedicarme a consolidar el proyecto”.