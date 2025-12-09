“En Nacional hay que tomar decisiones, aunque duelan”: Óscar Quintabani analiza el presente del equipo verde en esta entrevista

Tras el objetivo frustrado de Nacional de llegar a la final de la Liga Betplay-2 dialogamos con uno de los técnicos más recordados y respetados por la afición verdolaga: Óscar Héctor Quintabani, el primer entrenador bicampeón con el Verde en un mismo año, aquel inolvidable 2007. Con la serenidad de quien ha vivido el fútbol por dentro y la honestidad que siempre lo ha caracterizado, el profe conversó sobre el presente de los equipos antioqueños, el ADN verdolaga, la dificultad de sostener procesos y esas decisiones que marcan para siempre la vida de un plantel.
Junior y Tolima son los finalistas. Los equipos antioqueños se quedaron en el camino, ¿cómo vio esa definición?
“Nuestro fútbol es así: clasifican ocho, se van cuatro, quedan cuatro... y el que esté en mejor momento se favorece, incluso si su campaña fue irregular. Pero Medellín y Nacional no anduvieron bien. Les costó cohesionar, no se vio ese equilibrio que uno espera después de un tiempo largo de trabajo. Medellín al menos queda con Copa Libertadores, pero ambos pagaron caro no llegar a su mejor forma. Nacional tuvo altibajos, cambios de técnico y críticas al entrenador extranjero”.
¿Nacional debe tener un técnico colombiano o extranjero?
“No creo que exista una fórmula exacta. El que llegue debe entender la historia de Nacional y su ADN. Primero están las individualidades; luego el técnico, con su idea, debe formar un equipo. Pero cuando hay tantos altibajos y cambios, se hace muy complicado. No es un tema de nacionalidad, sino de convicción, estabilidad y decisiones correctas”.