Nacional ganó ante Águilas y le dio otra alegría al hincha verde, en su día de fiesta en el Atanasio

Con goles de Juan Bauzá y Edwin Cardona, los dirigidos por Daniel Arias, llegaron a 37 puntos en la tabla.

    Atlético Nacional ganó el duelo ante Águilas Doradas en el Atanasio Girardot con tantos de Juan Bauzá y Edwin Cardona. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
08 de noviembre de 2025
bookmark

En el día de la Fiesta del Hincha Verdolaga, los dirigidos por Diego Arias le dieron una alegría a los aficionados verdes con un triunfo 2-1 sobre Águilas Doradas, que alcanzó a asustarlo.

Aunque Nacional se fue adelante pronto, a los 13 minutos, con el tanto de Juan Bauzá, el visitante tuvo una opción clara, a los 27, cuando el central Jhon Ospina sancionó un penal, por falta sobre Jean Pineda. El delantero Jorge Obregón tomó la pelota y su cobro se fue lejos del arco defendido por David Ospina.

Cerca del final del primer tiempo, Jean Pineda a los 39, alcanzó el empate en un rebote que tomó el volante cartagenero para puntear el balón y enviarlo al fondo.

Pero Nacional no quería irse sin darle más alegrías a sus hinchas y muy temprano, a los 49’, Edwin Cardona convirtió el tiro penal que le sancionaron por falta sobre Alfredo Morelos y era el 2-1.

Gol de Cardona quien cumplía su partido 200 con el Rey de Copas.

De ahí en adelante, el verde creó las mejores opciones de gol y de no ser por Wuilker Fariñez, el marcador había sido muy abultado, pues el arquero visitante salvó en acciones de Alfredo Morelos, Mateus Uribe y Marino Hinestroza, quienes fueron los que más buscaron el arco en el segundo tiempo.

Águilas por su parte no encontró el camino para el empate, y puso en riesgo su clasificación entre los ocho, ahora tendrá que esperar los resultados de la fecha 19 y el duelo en casa Tolima por la jornada 20.

Nacional, visitará a Junior, que empató 1-1 como visitante ante Fortaleza. Para el duelo de la fecha 20 el verde paisa no contará con Jorman Zampuzano, William Tesillo y Camilo Cándido, quienes completaron la quinta amarilla y por ello pagarán la fecha de sanción en la siguiente jornada.

Seviva acá el minuto a minuto

