DIM no pudo con Fortaleza, que terminó con 10 jugadores, en Bogotá: el paso a cuartos de final de Copa se definirá en el Atanasio

El cuadro rojo busca su cuarto título de Copa Betplay. La última vez que fue campeón fue en 2021 (levantó la edición de 2020).

  • Los futbolistas Léyser y Francisco Chaverra fueron titulares con Medellín en el duelo ante Fortaleza. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 7 horas
bookmark

De haber pateado al arco, el balón pudo haber terminado contra la malla. Estaba dentro del área y tenía el ángulo para complicar la labor de Cristian Santander, el arquero de Fortaleza. Sin embargo, Jáder Valencia, uno de los refuerzos del DIM, no lo hizo. ¿Por qué? Se enredó.

Valencia, un delantero de 1,91 metros que también puede cumplir el rol de extremo por izquierda, es zurdo. La pelota le quedó para que pateara, de primera, con la derecha. No estuvo en capacidad de hacerlo. Por eso amarró la pelota, buscó su perfil y erró: el balón no entró.

Medellín no marcó. El ambiente extraño del estadio vacío, como en la pandemia por covid-19, donde solo se oían los gritos de los jugadores y los técnicos, no cambió en Techo. No hubo grito de gol por falta de eficacia. Esa fue la constante en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Betplay. El cuadro rojo –que jugó con el uniforme azul que usa de visita–, controló la pelota y generó varias opciones de gol, tanto en la primera como en la segunda parte.

De ellas, por lo menos cuatro fueron claras, con peligro real. Pero el fantasma de la falta de contundencia en la definición, apareció de nuevo en el Poderoso de Alejandro Restrepo. Ménder García, Luis “El Chino” Sandoval, Brayan León Muñiz, Francisco “El Polaco” Fydriszewski, Jarlan Barrera, Baldomero Perlaza, intentaron marcar, pero sus remates o se encontraban con las manos del arquero, o se iban desviados, por encima del arco.

DIM no aprovechó expulsión

Durante la última media hora del partido, Fortaleza, que salió con una nómina alterna al estadio de Techo este miércoles, jugó con un futbolista menos. El defensa central cartagenero Luis Fernando Escorcia, quien pertenece al Medellín, pero fue cedido para este semestre con la intención de que sumara minutos, fue expulsado.

Desde el minuto 60, hasta el final del duelo, el elenco capitalino se metió, en un doble bloque de cuatro, atrás. Su intención era defender el cero en el marcador frente a un equipo que, a pesar de jugar de visitante y tener un duelo importante por Liga el sábado, contra Deportivo Cali en Palmira, puso varios futbolistas de su nómina “pesada”.

Baldomero Perlaza, Éder Chaux, Léyser Chaverra, José Ortiz, Daniel Londoño, Léider Berrío, son habituales inicialistas en el cuadro antioqueño, que no logró concretar la superioridad que se esperaba contra un conjunto mermado.

Fortaleza, entre tanto, puso en aprietos al Medellín un par de veces con algunos contraataques. Sin embargo, tampoco pudo marcar. Al final, El Rey de Corazones sacó su quinto empate enfrentado a Fortaleza en su octavo emparejamiento ante los bogotanos.

En los duelos anteriores, Medellín ganó dos (en el Clausura de 2014 2-3, y en el Apertura 2016 3-0), mientras que los bogotanos se impusieron 2-1 en el cierre del 2016. El juego de vuelta de los octavos de final será el próximo miércoles 3 de septiembre en el Atanasio Girardot (7:30 p.m.). Ese día, si los delanteros del DIM definen, podrán avanzar a cuartos de final de Copa.

Así fue el minuto a minuto del partido:

Estos fueron los titulares del DIM:

Éder Chaux; Léyser Chaverra, Jhon Palacios, José Ortiz, Daniel Londoño; Ménder García, Jaime Alvarado, Baldomero Perlaza, Léider Berrío; Jáder Valencia y Luis Sandoval.

Utilidad para la vida