Colombia cae ante Inglaterra y se despide del Mundial, logrando su mejor actuación en la cita orbital

La Selección Colombia, que jugó un buen partido, perdió 2-1 ante Inglaterra y se despidió del Mundial femenino, logrando una brillante actuación.

La ilusión de la Tricolor llegó a los 44 minutos con el tanto de Leicy Santos, que le daba la victoria parcial a las dirigidas por Nelson Abadía.

Pero la alegría duró poco, porque en un error defensivo entre la arquera Catalina Pérez y la central Jorelyn Carabalí, las inglesas igualaron el partido a los 45+6 del primer tiempo, a través de Lauren Hemp, quien punteó el balón.

En la parte complementaria las colombianas trataron de buscar el arco rival, haciendo presión por todo el campo, pero la reacción de la arquera Ears y la falta de precisión en la última jugada evitaron el gol de las cafeteras.

Cuando mejor jugaba Colombia en procura del triunfo, una acción de peligro de Inglaterra generó otra falla defensiva y esta vez fue Alessia Russo quien, a los 63 minutos, envió el balón al fondo del arco para el 2-1.

A pesar de no bajar los brazos y buscar por todos los medios el gol, Colombia no pudo empatar el partido y se despidió del Mundial, logrando su mejor actuación en la máxima cita del balompié internacional, luego de tres participaciones. Las otras dos fueron en Alemania 2011 donde no pasó la fase de grupos y la de Canadá-2015 cuando avanzó hasta octavos de final.