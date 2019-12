Francisco Maturana fue despedido del Royal Pari

Francisco Maturana ya no es más el técnico del Royal Pari de Bolivia.

El colombiano, que fue presentado por este club el pasado 2 de septiembre, fue despedido, según la prensa de ese país, por los discretos resultados del equipo. No obstante, el elenco no se ha pronunciado de manera oficial.

En los últimos ocho encuentros que Maturana estuvo a cargo, el elenco no obtuvo victorias. Cinco de ellos fueron derrotas. Tras no conseguir un cupo a ningún torneo internacional, se rumoraba desde el pasado fin de semana que el timonel podría dejar el cargo. Este miércoles, en el duelo que Royal Pari igualó de visitante 1-1 con Guabirá, Maturana no estuvo en el banco, en su remplazo estuvo el argentino Miguel Abrigo. Con Pacho este equipo obtuvo 3 victorias, 2 empates y 8 derrotas,

Tras 23 fechas, de 26 en disputa, el Royal Pari es noveno con 24 puntos. Lidera el Bolívar con 49.