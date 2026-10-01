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Video | James y Cardona ilusionan a Nacional: González habló de “los viejos” y de lo que pueden aportar juntos

Los volantes compartieron 13 minutos en el triunfo ante Junior, pero su conexión dejó evidencia del talento que Nacional puede reunir cuando ambos coincidan más tiempo.

  • James Rodríguez volvió a ser determinante para Atlético Nacional ante Junior: dio una asistencia y salió aplaudido por los aficionados. FOTO: CAMILO SUÁREZ
    James Rodríguez volvió a ser determinante para Atlético Nacional ante Junior: dio una asistencia y salió aplaudido por los aficionados. FOTO: CAMILO SUÁREZ
  • Edwin Cardona también fue aplaudido tras el juego contra Junior. FOTO: CAMILO SUÁREZ
    Edwin Cardona también fue aplaudido tras el juego contra Junior. FOTO: CAMILO SUÁREZ
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 3 horas
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James Rodríguez, con su buen rendimiento y liderazgo, empieza a convencer a los más escépticos desde su llegada a Atlético Nacional. El volante creativo, de 35 años de edad, salió aplaudido el miércoles en el duelo en el que el Verde mostró superioridad ante Junior, partido en el que brindó una asistencia y fue determinante para conseguir la victoria 3-1.

Pero lo que también llamó la atención fue el entendimiento que viene mostrando con sus compañeros, especialmente, y por primera vez en este club, con otro referente: Edwin Cardona, de 33 años.

Fueron apenas 13 minutos compartiendo campo. Sin embargo, en ese corto lapso, James, quien salió al minuto 75, y Cardona, que ingresó al 62’, demostraron que tienen el talento y las condiciones para marcar diferencia y liderar juntos a Atlético Nacional durante más tiempo en cancha.

Lea: Video | ¿Viejo resentimiento? Así fue el picante careo de Teo y James en el Atanasio

Los volantes creativos hicieron levantar de sus asientos a los aficionados que presenciaron el triunfo ante el conjunto de Barranquilla, en juego correspondiente a la tercera jornada de la Liga BetPlay II-2026, que estaba aplazado. Con el resultado, el elenco antioqueño escaló al segundo lugar de la tabla, con 22 puntos, dos menos que el líder América.

Junior, actual bicampeón del torneo, sigue rezagado en la clasificación: ocupa la casilla 16, con nueve unidades.

James ya había causado sensación con una gran asistencia para Andrés Román, quien convirtió el segundo tanto de Nacional. Pero una de las jugadas que más comentarios ha generado en redes sociales ocurrió en el minuto 68, cuando el cucuteño se juntó con Cardona y ambos hicieron que en las tribunas comenzara a escucharse el tradicional “ole”.

Tras un rechazo de Junior, el balón quedó en poder de Cardona, quien lo pisó y se sacó con categoría a un rival. Ante la presión, el volante antioqueño encontró a James y le pasó la pelota entre las piernas a su contendor.

A partir de ahí, ambos, junto al argentino Elías Cabrera, comenzaron a triangular el balón y desataron el espectáculo en las gradas. Fueron hasta cinco pases consecutivos entre Cardona y James, hasta que, en medio de la impotencia, Fabián Ángel terminó cometiéndole falta a Rodríguez.

La acción fue una muestra de lo que pueden ofrecer dos futbolistas acostumbrados a manejar los tiempos, asociarse en espacios reducidos y encontrar soluciones con el balón en los pies.

Después del partido, el técnico de Nacional, Lucas González, se mostró complacido por el entendimiento entre ambos jugadores y dejó claro que, más allá de sus edades, tienen las condiciones para aportar a los objetivos del equipo.

Edwin Cardona también fue aplaudido tras el juego contra Junior. FOTO: CAMILO SUÁREZ
Edwin Cardona también fue aplaudido tras el juego contra Junior. FOTO: CAMILO SUÁREZ

“Mucha gente ha hablado aquí del equipo de los viejos, y yo creo que es todo lo contrario. Pero resulta que cuando se juntan los viejos, nos divertimos todos. Cuando nosotros podamos tener por momentos, o en partidos completos, a James, Edwin, Elías, Campuzano o Mateus, será muy difícil que nos quiten la pelota y, seguramente, disfrutaré yo más, y sé que los chicos también lo harán”, expresó González.

Siga leyendo: Noche de fuego en el Atanasio: Nacional venció a Junior y lo dejó casi eliminado de los cuadrangulares de Liga

El entrenador dejó así abierta la posibilidad de que James y Cardona compartan más minutos en los próximos compromisos, aunque también aclaró que la prioridad será encontrar la fórmula que acerque al equipo a las victorias.

“Sé que cada partido trae su afán. Habrá momentos en los que siempre podremos estar así, pero el objetivo siempre es ganar los partidos, no jugar de una forma determinada. Pero esa forma te puede acercar a ganar y a que los hinchas estén más contentos”, añadió.

El próximo partido de Atlético Nacional será el miércoles 7 de octubre ante Deportes Tolima, en el estadio Atanasio Girardot, desde las 8:20 p.m.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuánto tiempo jugaron juntos James Rodríguez y Edwin Cardona ante Junior?
James Rodríguez y Edwin Cardona compartieron 13 minutos en el triunfo 3-1 de Atlético Nacional sobre Junior.
¿Qué dijo Lucas González sobre James Rodríguez y Edwin Cardona?
Lucas González destacó el entendimiento entre ambos y aseguró que cuando se juntan jugadores experimentados como James, Cardona, Elías, Campuzano y Mateus, Nacional puede tener mucho control de la pelota.
¿Qué posición ocupa Atlético Nacional después de vencer a Junior?
Atlético Nacional quedó segundo en la tabla de la Liga BetPlay II-2026 con 22 puntos, dos menos que el líder América.

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