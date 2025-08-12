Edwin Cardona y otros casos increíbles de futbolistas que han botado dos penaltis en un mismo partido

Fallar dos penaltis en un mismo partido es una situación poco común y bastante frustrante para cualquier futbolista. Esto le sucedió al antioqueño Edwin Cardona este martes en el partido frente a Sao Paulo de Brasil en el estadio Atanasio Girardot, en el juego de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Aunque parezca increíble, varios jugadores, incluso algunos de los más grandes, han pasado por esto.

El caso más famoso es el de Martín Palermo, cuando en la Copa América de 1999 en Paraguay, con la Selección Argentina frente a Colombia, erró tres penaltis en el mismo encuentro. Un récord difícil de igualar.

Sergio “Kun” Agüero, también argentino, jugando para el Manchester City, botó dos penaltis en un encuentro de Champions League contra el Steaua de Bucarest en 2016. A pesar de los fallos, en ese mismo partido terminó marcando un hat-trick.