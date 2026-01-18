Videos | Además del golazo de Edwin Cardona, estos son los mejores goles de larga distancia de Nacional

El gol de mayor distancia registrado en el fútbol colombiano lo tiene un referente de Atlético Nacional, pero lo marcó cuando jugaba con el Tolima: Luis Carlos Perea, desde 80 metros en 1995.
El equipo pijao visitaba al Bucaramanga y, a los 19 minutos, “Coroncoro” rechazó el balón al arco de Guillermo Guarnieri, aunque la pelota no revestía mayor peligro.
El arquero argentino estaba retrocediendo y, a pesar de estar dentro del área, no intentó tomar la pelota con las manos, sino pararla con los pies, pero se le pasó y este gol pasaría a la historia.
El tanto que le marcó el volante de Nacional Edwin Cardona al portero de Chicó, Dario Dennis, desde 61,8 metros en el 4-0 durante el estreno liguero, recordó otros golazos en la historia verde.