Doblete de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández en la goleada del Betis ante el Real Oviedo en LaLiga de España

El delantero pereirano Juan Camilo Cucho Hernández marcó doblete en la victoria del Real Betis sobre el Real Oviedo en LaLiga de España. El colombiano llegó así a diez tantos en la presente temporada y es uno de los jugadores destacados del Betis, que es quinto en la tabla de posiciones, con 13 victorias, 14 empates y siete derrotas, con 52 goles a favor y 41 en contra. El Cucho abrió el marcador a los 22 minutos, y luego volvió a celebrar a los 58, mientras que su compañero Abde Ezzalzouil lo hizo a los 45 minutos.

Así fueron los goles de Chucho Hernández

El Cucho fue el jugador del partido, ya que además de sus dos goles, de gran factura, fue determinante durante los 90 minutos para la victoria, de ahí, que recibiera una calificación de 8.7. Los diez goles del Cucho se han registrado así: dos a Real Oviedo, y uno ante Real Madrid, Getafe, Barcelona, Valencia, Español, Osasuna, Real Sociedad y Levante. Además, también registra goles en otras competencias como la Liga de Europa ante los clubes AS Braga, Panathinaikos y Utrecht. Al final del compromiso, en declaraciones de prensa, Hernández sostuvo que “soy muy autocrítico, marcar dos goles no está nada mal, ya sumo diez, pero siempre quiero más y me hubiese gustado en esta parte de la temporada tener más tantos”.