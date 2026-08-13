Dimayor aplazó la jornada del fin de semana y pone el fútbol al servicio de los damnificados

La Dimayor decidió aplazar la jornada del fútbol profesional colombiano que estaba programada para este fin de semana, debido a la situación que atraviesa el país tras el terremoto. La competencia se retomará el próximo 19 de agosto, con una programación que será anunciada oportunamente.
En un comunicado, el organismo expresó su solidaridad con las familias afectadas y aseguró que entiende que las prioridades cambiaron para miles de colombianos que perdieron la tranquilidad, bienes materiales y, en algunos casos, a seres queridos.