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Dimayor aplazó la jornada del fin de semana y pone el fútbol al servicio de los damnificados

La entidad decidió aplazar la jornada del fin de semana y anunció una serie de medidas para apoyar a las familias afectadas por el terremoto.

  • Nacional recibía a Santa Fe el sábado y ahora deberá reprogramar también ese partido. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Nacional recibía a Santa Fe el sábado y ahora deberá reprogramar también ese partido. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 3 horas
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La Dimayor decidió aplazar la jornada del fútbol profesional colombiano que estaba programada para este fin de semana, debido a la situación que atraviesa el país tras el terremoto. La competencia se retomará el próximo 19 de agosto, con una programación que será anunciada oportunamente.

En un comunicado, el organismo expresó su solidaridad con las familias afectadas y aseguró que entiende que las prioridades cambiaron para miles de colombianos que perdieron la tranquilidad, bienes materiales y, en algunos casos, a seres queridos.

Sin embargo, la Dimayor también defendió la importancia de mantener activo el fútbol en aquellas ciudades y escenarios que no hayan sido afectados y que cuenten con las condiciones necesarias para desarrollar los partidos.

La entidad explicó que detrás de cada encuentro hay miles de personas cuyo sustento depende directa o indirectamente de esta actividad. Trabajadores de los clubes, personal de los estadios, vendedores, comerciantes, transportadores, periodistas, personal logístico y empresas de servicios hacen parte de una cadena económica que se mueve alrededor del fútbol.

Por eso, la intención es que el regreso de la competencia no sea únicamente deportivo, sino que también se convierta en una oportunidad para ayudar a quienes más lo necesitan.

Los estadios serán puntos de solidaridad

Una de las principales iniciativas anunciadas por la Dimayor consiste en poner los estadios y clubes a disposición de campañas de ayuda en las ciudades donde se disputen los partidos.

Los escenarios deportivos podrán convertirse en puntos de recepción de donaciones en especie y aportes económicos. La idea es que los aficionados que asistan a los encuentros puedan llevar alimentos, elementos de primera necesidad o realizar contribuciones destinadas a las familias y comunidades afectadas.

“Queremos que el fútbol vaya mucho más allá de jugar”, señaló la Dimayor en su comunicado, al explicar que pretende convertir a los clubes en canales para que la solidaridad de los aficionados, empresas y ciudadanos llegue a las zonas que enfrentan mayores necesidades.

La iniciativa busca que las camisetas, los estadios y los partidos también representen un mensaje de esperanza en medio de la emergencia.

Dimayor y los 36 clubes harán una donación

Además de las campañas que se desarrollen en los estadios, la Dimayoranunció una contribución económica conjunta con los 36 clubes profesionales del fútbol colombiano.

Ese dinero será destinado a la reconstrucción de las ciudades afectadas por el terremoto. La entidad aseguró que la donación se realizará a través de una organización que ofrezca garantías sobre el manejo adecuado y transparente de los recursos.

De esta manera, el fútbol profesional colombiano pretende responder a la emergencia no solo con mensajes de solidaridad, sino también con acciones concretas.

La decisión de aplazar la jornada del fin de semana y regresar el 19 de agosto busca encontrar un equilibrio entre acompañar a las comunidades afectadas y proteger a las miles de familias que dependen económicamente del fútbol.

La Dimayor cerró su mensaje con un llamado a la unidad y reiteró que el fútbol colombiano hará todo lo que esté a su alcance para acompañar y ayudar a quienes atraviesan este difícil momento.

¿Por qué Dimayor decidió aplazar la jornada del fin de semana?
La entidad consideró necesario aplazar los partidos ante la situación que atraviesa el país tras el terremoto. La competencia se retomará el 19 de agosto.
¿Qué pasará con los estadios cuando se reanude el fútbol?
Los escenarios podrán convertirse en puntos de recepción de alimentos, elementos de primera necesidad y aportes económicos para ayudar a los damnificados.
¿Qué aporte económico hará el fútbol colombiano?
Dimayor y los 36 clubes profesionales realizarán una donación de dinero destinada a la reconstrucción de las ciudades afectadas, a través de una entidad que garantice el uso adecuado de los recursos.

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