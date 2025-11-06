x

¿Se jugará el partido DIM vs. Pereira? El Poderoso viaja a Risaralda en avión; mientras Mintrabajo sancionó al “matecaña”

El director deportivo del Medellín, Federico Spada, le confirmó a este diario que llegarán a Pereira antes del mediodía de este jueves.

  • El último encuentro entre los dos equipos fue el 19 de mayo del 2025 en el estadio Atanasio Girardot. Los antioqueños ganaron 2-0. Foto: Camilo Suárez
Brandon Martínez González
Deportes

06 de noviembre de 2025
Aún no se sabe si el partido entre Deportivo Pereira y DIM, válido por la fecha 18 del Clausura, programado para disputarse el viernes 7 de noviembre desde las 6:10 p.m. en el estadio Hernán Ramírez Villegas, se jugará o no. Los problemas económicos que tiene el cuadro risaraldense tienen en vilo la realización del encuentro, al que desde el equipo antioqueño manifiestan que se van a presentar.

Hace un par de semanas los jugadores del plantel profesional del cuadro matecaña dijeron que no se presentarían para el partido contra Águilas Doradas porque los directivos les debían entre 6 y 8 meses de salarios, aportes a seguridad social, premios, entre otros aspectos económicos. La situación llevó a que varios referentes, como Carlos Darwin Quintero, renunciaran. Lo propio hizo el entrenador venezolano Rafael Dudamel.

El Pereira, propiedad del empresario Álvaro López, no se puso al día con los futbolistas. Por el contrario, tomó la decisión de presentarse con jugadores juveniles, de la sub-20, para los duelos ante Águilas Doradas y Deportivo Pasto. Sin embargo, el 30 de octubre pasado el Ministerio del Trabajo ordenó al elenco risaraldense que suspendiera todas sus actividades laborales hasta que se verificaran los pagos de las deudas.

¿El DIM se presentará al partido del viernes en Pereira?

A pesar de la sanción, el equipo matecaña, campeón del Clausura del 2022, siguió realizando entrenamientos con los futbolistas juveniles sin haberse puesto al día con los trabajadores. El objetivo sería prepararse para el partido del viernes ante el Medellín.

El equipo antioqueño también trabajó durante la semana para afrontar ese encuentro. Para el equipo dirigido por Alejandro Restrepo es importante jugarlo. No solo porque los puntos le sirven para sumar en la reclasificación y en la tabla de posiciones de la Liga, acercándolos a ganar la ventaja deportiva quienes terminen primero y segundo del “Todos Contra Todos”.

Le puede interesar: Rafael Dudamel ya no es más el técnico del Deportivo Pereira

También debido a que, por las sanciones que tienen en Copa, varios jugadores importantes como Brayan León y Jarlan Barrera, solo verían minutos en los duelos de Liga. Por eso, el director deportivo de El Poderoso, Federico Spada, le confirmó a este diario que, como tenían previsto, viajaron en avión a la capital de Risaralda en la mañana de este jueves. Esperan llegar al mediodía y realizar un entrenamiento.

“Nosotros tenemos que cumplir con el horario, el lugar y el rival como comunicó Dimayor. Queremos jugar el partido porque hay jugadores que vienen recuperándose, otros que tienen sanción en Copa, para nosotros es importante tener el partido, respetando al rival y sabiendo que es un partido importante por la reclasificación y el punto invisible”, aseguró en diálogo con Blu Radio.

El directivo del Medellín agregó que desde el club están en constante comunicación con Dimayor y que, hasta el momento, no han informado sobre la cancelación del partido. Sin embargo, en la mañana de este jueves, el Ministerio de Trabajo anunció el inicio de una investigación disciplinaria en contra del Pereira por incumplir la orden de suspensión de actividades que le impuso hace una semana.

“Se confirma que el equipo programó, e incluso estaría realizando, entrenamientos y un partido oficial este viernes 7 de noviembre contra el Deportivo Independiente Medellín, en abierto desafío a la prohibición de realizar cualquier tipo de actividad”, dijo el director del MinTrabajo en Risaralda Andrés Piedrahita Gutiérrez.

A espera de un comunicado oficial por parte de Dimayor, aún es un enigma si se jugará o no el partido entre Pereira y Medellín del viernes. En caso de que no se dispute y el cuadro rojo se presente, podría ganar vía administrativa 3-0. Sin embargo, no tendría la competencia deportiva que esperan tengan sus jugadores.

