¿Se jugará el partido DIM vs. Pereira? El Poderoso viaja a Risaralda en avión; mientras Mintrabajo sancionó al “matecaña”

El Pereira, propiedad del empresario Álvaro López, no se puso al día con los futbolistas. Por el contrario, tomó la decisión de presentarse con jugadores juveniles, de la sub-20, para los duelos ante Águilas Doradas y Deportivo Pasto. Sin embargo, el 30 de octubre pasado el Ministerio del Trabajo ordenó al elenco risaraldense que suspendiera todas sus actividades laborales hasta que se verificaran los pagos de las deudas.

¿El DIM se presentará al partido del viernes en Pereira?

A pesar de la sanción, el equipo matecaña, campeón del Clausura del 2022, siguió realizando entrenamientos con los futbolistas juveniles sin haberse puesto al día con los trabajadores. El objetivo sería prepararse para el partido del viernes ante el Medellín.

“Nosotros tenemos que cumplir con el horario, el lugar y el rival como comunicó Dimayor. Queremos jugar el partido porque hay jugadores que vienen recuperándose, otros que tienen sanción en Copa, para nosotros es importante tener el partido, respetando al rival y sabiendo que es un partido importante por la reclasificación y el punto invisible”, aseguró en diálogo con Blu Radio.

El directivo del Medellín agregó que desde el club están en constante comunicación con Dimayor y que, hasta el momento, no han informado sobre la cancelación del partido. Sin embargo, en la mañana de este jueves, el Ministerio de Trabajo anunció el inicio de una investigación disciplinaria en contra del Pereira por incumplir la orden de suspensión de actividades que le impuso hace una semana. “Se confirma que el equipo programó, e incluso estaría realizando, entrenamientos y un partido oficial este viernes 7 de noviembre contra el Deportivo Independiente Medellín, en abierto desafío a la prohibición de realizar cualquier tipo de actividad”, dijo el director del MinTrabajo en Risaralda Andrés Piedrahita Gutiérrez.