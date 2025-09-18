x

Regreso de figuras y “reconciliación” con sus hinchas: DIM ajusta detalles para partido contra Junior por Liga

El cuadro rojo no juega desde el 7 de septiembre. Se enfrentará contra el líder del campeonato el domingo (6:20 p.m.) en el Atanasio Girardot.

    El volante samario Jarlan Barrera ha sido una de las figuras del Medellín en lo que va del torneo Clausura del 2025. Su llegada aportó clase, calidad. FOTO: CAMILO SUÁREZ
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

18 de septiembre de 2025
Será un partido especial. El domingo, en el Atanasio Girardot, el Medellín espera brindarle una fiesta a sus hinchas. Habrá varias novedades. El Poderoso no solo estrenará su tercera equipación, que ha gustado a algunos hinchas, mientras que ha sido criticada por otros. También vivirá el regreso masivo de sus aficionados a las graderías del estadio.

Después de la ruptura del 28 de julio, cuando se perdió la final contra Santa Fe, por fin parece haberse dado la reconciliación entre aficionados, jugadores, cuerpo técnico. Cómo no. Medellín tiene 20 puntos en Liga. También está en cuartos de final de Copa y no pierde hace once partidos. Además, remando de atrás, parece haber encontrado de nuevo su mejor nivel (o estar cerca de hacerlo).

Por eso se espera que contra Junior, en el juego válido por la fecha 12 de la Liga, programado para empezar a partir de las 6:20 p.m., las graderías se llenen tras la venta de abonos que desarrolló el club en los últimos días.

Frente a los barranquilleros, los dirigidos por Alejandro Restrepo volverán a jugar después de 13 días sin competir. La última vez que tuvieron acción fue el 7 de septiembre, contra Atlético Nacional en el Clásico Paisa que terminó 3-3.

¿Cómo formaría el Medellín contra Junior de Barranquilla?

En ese tiempo Medellín logró tener la pretemporada que no pudo al inicio del semestre. Jugó un partido amistoso contra Leones y ganó. Además, el cuerpo técnico pudo poner a punto físico a varios jugadores, mientras que a los más nuevos, como Jarlan Barrera el mago, lograron darle más información sobre la idea de juego que tienen para el equipo.

En el juego del fin de semana podría darse el regreso al arco de Washington Aguerre, quien busca una revancha personal ante el cuadro atlanticense después del error que cometió en el Metropolitano a finales de abril que le costó al Medellín su primera derrota en el Apertura.

Sin embargo, Éder Chaux también anda en buen nivel y pondría en aprietos a Restrepo para definir quién atajará. En la defensa, que ha sido la zona de mayor seguridad para el Medellín en el Clausura, seguro saldrán Léyser Chaverra, Fainer Torijano, José Ortiz y Daniel Londoño. En los últimos entrenamientos se vio al central Kevin Mantilla, quien sufrió una lesión de ligamentos a inicio de año, entrenando a la par con sus compañeros. Regresaría a las canchas en octubre.

En la zona de volantes, El Poderoso formaría con Esneyder Mena, Baldomero Perlaza, Halam Loboa, Francisco Chaverra, en una línea de cuatro que tendría adelante, como enganche, a Jarlan Barrera, para asociarse en fase ofensiva con Brayan León Muñiz y Francisco Fydriszewski, goleador del equipo en el torneo.

