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Video | DIM, sin público por la sanción en la final contra Nacional, venció a Fortaleza en debut de Copa BetPlay

El cuadro antioqueño se impuso 1-0 con una anotación de Didier Moreno. El viernes jugará contra Orsomarso en Barrancabermeja.

  • El futbolista Didier Moreno suma dos goles con el Deportivo Independiente Medellín en lo que va del 2026. Foto: Manuel Saldarriaga
    El futbolista Didier Moreno suma dos goles con el Deportivo Independiente Medellín en lo que va del 2026. Foto: Manuel Saldarriaga
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
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Parecía un partido de otro tiempo: como en los días más complicados de la pandemia por Covid, las tribunas del Atanasio Girardot estuvieron vacías por completo el lunes, en el duelo entre Deportivo Independiente Medellín y Fortaleza, válido por la segunda jornada de la Copa BetPlay 2026.

Sin embargo, esta vez el escenario deportivo estaba sin público no por un virus incontrolable, sino como consecuencia de un mal que se podría cambiar en el fútbol: la violencia. En la noche del 17 de diciembre de 2025, pocos minutos después de que terminó la final de Copa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, un grupo de hinchas del cuadro rojo ingresaron protestaron en la tribuna norte del estadio.

El ambiente se caldeó y, después de una serie de hechos, un grupo pequeño de aficionados ingresaron a la zona de césped sintético cercano a la cancha por el sector occidental, como dirigiéndose hacia el sector de sur, donde los futbolistas de Nacional festejaban el título frente a su barra popular, y en el medio del campo, a la altura de la entrada al túnel que lleva a los camerinos, se encontraron con aficionados del elenco verde. Hubo pelea. Varias personas resultaron heridas. Los futbolistas debieron correr. La fiesta del fútbol se empañó.

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Por eso, la Dimayor decidió sancionar a Independiente Medellín, que fungió como local en esa final y tenía que garantizar la seguridad de los asistentes al encuentro, con seis fechas de suspensión de la plaza. Los rojos tendrán que jugar la mayor parte de los encuentros de la Copa que reúne a equipos de primera y segunda división a puerta cerrada.

¿Cómo fue la victoria del DIM contra Fortaleza en su debut de Copa?

Como el partido del lunes se jugó con el estadio desocupado, desde afuera de la cancha se escuchaba todo lo que pasaba en la cancha como ocurría pocas veces. El silbato del juez central era más perceptible que nunca, también las órdenes de los entrenadores Sebastián Botero, interino del DIM y Sebastián Oliveros, técnico de Fortaleza.

También se oían los reclamos de los futbolistas, lo que se decían en la cancha. Por eso se escuchó con fuerza la celebración de Didier Moreno cuando anotó el gol con el que Medellín se impuso 1-0. El futbolista chocoano, de 34 años, suma dos celebraciones en lo que va de 2026 con El Poderoso. La otra fue en un encuentro válido por el Apertura, donde además dio una asistencia.

Después de la anotación del DIM, que fue en el primer tiempo, el cuadro antioqueño intentó alargar el marcador. Sin embargo, se encontró con un Fortaleza bien parado, que también dio pelea. Con la victoria ante los bogotanos, el Equipo del Pueblo se ubica en la segunda casilla de la tabla de posiciones del Grupo C con 3 puntos. En la Copa, clasifican a la siguiente fase los dos primeros de cada zona. Los rojos visitarán el viernes 15 de mayo a Orsomarso en el estadio Daniel Villa Zapata de Barrancabermeja desde las 8:00 p.m.

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