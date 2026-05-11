Video | DIM, sin público por la sanción en la final contra Nacional, venció a Fortaleza en debut de Copa BetPlay

Parecía un partido de otro tiempo: como en los días más complicados de la pandemia por Covid, las tribunas del Atanasio Girardot estuvieron vacías por completo el lunes, en el duelo entre Deportivo Independiente Medellín y Fortaleza, válido por la segunda jornada de la Copa BetPlay 2026.
Sin embargo, esta vez el escenario deportivo estaba sin público no por un virus incontrolable, sino como consecuencia de un mal que se podría cambiar en el fútbol: la violencia. En la noche del 17 de diciembre de 2025, pocos minutos después de que terminó la final de Copa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, un grupo de hinchas del cuadro rojo ingresaron protestaron en la tribuna norte del estadio.