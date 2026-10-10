Suspensión, multas y puerta cerrada: el mapa de las sanciones que tiene el DIM en Liga, Copa y torneos Conmebol

El DIM está sancionado en todos los torneos en que ha participado en 2026 por mal comportamiento de sus hinchas. El golpe en el entrecejo a Daniel Torres el lunes pasado en Ditaires con un objeto que tiraron desde la tribuna, acarreó una penalización para el cuadro rojo en la Liga BetPlay 2026-2. El Poderoso, según la decisión que tomó en comité disciplinario de la Dimayor, tendrá una suspensión parcial de la tribuna occidental parte baja en el Atanasio Girardot por dos partidos; mientras que deberá pagar una multa económica de 17’509.050 millones de pesos colombianos.

De acuerdo con el organismo rector del balompié local, el Equipo del Pueblo rompió la norma de garantizar una buena conducta por parte de los espectadores. Por lo tanto, tomó esa decisión de sancionar la plaza. Los dos encuentros en los que Medellín no podrá contar con la totalidad de su público serán los emparejamientos con Once Caldas, (17 de octubre) y Alianza F.C., del 30 de este mes.

¿Cuáles son las otras sanciones que tiene el DIM a nivel internacional?

Esta temporada el DIM no solo ha disputado la liga local. También jugó partidos de dos torneos internacionales y está en la pelea por el título de la Copa Colombia. En esos torneos, el cuadro rojo de Antioquia también tiene sanciones por malos comportamientos en las tribunas.

El Rey de Corazones tiene una sanción de seis fechas sin público en torneos Conmebol como consecuencia de los desmanes que hubo en la tribuna norte del Atanasio Girardot el 7 de mayo pasado, cuando fue suspendido el duelo entre Medellín y Flamengo, válido por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Ese día, un grupo pequeño de aficionados lanzó pólvora a la cancha, se enfrentó con la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden –antiguo Esmad–, mientras que quemaron algunas sillas de ese sector del estadio. Por eso, no podrán jugar con público en torneos internacionales: la penalización también incluye la Copa Sudamericana. En ese torneo, al cual Medellín cayó este año después de no superar lo grupos de la Libertadores, el elenco antioqueño pagó su primera fecha de sanción en el duelo contra Vasco da Gama en la ida de los play-offs a los octavos de final. Le restan cinco jornadas por pagar.

¿Cuántos partidos de sanción le quedan al Medellín en la Copa BetPLay?

El DIM es el vigente subcampeón de la Copa. El cuadro rojo jugó la final del torneo en 2025 contra Atlético Nacional, que se quedó contra el título. Al finalizar el encuentro hubo una pelea entre los aficionados de ambos equipos. Medellín, que era el local, recibió la sanción más fuerte: seis fechas a puerta cerrada por ese torneo.

Los rojos ya pagaron cuatro de los seis duelos de penalización. Algunos fueron en los partidos de fase de grupos, en la que El Poderoso terminó primero del Grupo C después de enfrentarse contra Fortaleza, Leones, Cúcuta y Orsomarso.

Como en octavos de final el equipo antioqueño visitó al Deportivo Pasto en la capital de Nariño –se definía el paso a cuartos de final a partido único–, aún debe dos fechas. El próximo miércoles, contra Nacional, el Poderoso jugará en el Atanasio con público porque los verdes son locales. Ese día se define el paso a semifinales. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .