DIM tendrá el regreso de su “gran figura” para enfrentar a Estudiantes en Libertadores

El DIM ya ultima detalles para su debut en la Copa Libertadores. El cuadro rojo, dirigido por Alejandro Restrepo, recibirá a Estudiantes de La Plata el miércoles por el primer duelo de la fase de grupos y tendrá el regreso del delantero argentino Francisco Fydriszewski, referente en ataque del elenco antioqueño, que vuelve al torneo después de tres años sin disputarlo.

Según confirmó el entrenador paisa en la rueda de prensa previa al juego, el futbolista argentino, quien salió lesionado del codo en el duelo ante Junior de Barranquilla por Liga disputado el 19 de marzo pasado, ya terminó su proceso de recuperación. De hecho, ya suma tres entrenamientos con el plantel profesional en los últimos días y estaré entre los convocados para el debut copero.

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