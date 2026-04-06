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DIM tendrá el regreso de su “gran figura” para enfrentar a Estudiantes en Libertadores

El cuadro rojo recibe a los argentinos el miércoles 8 de abril a las 7:00 p. m. en el estadio Atanasio Girardot.

  • El delantero argentino Francisco Fydriszewski es uno de los goleadores del Medellín. FOTO: Juan Antonio Sánchez
    El delantero argentino Francisco Fydriszewski es uno de los goleadores del Medellín. FOTO: Juan Antonio Sánchez
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
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El DIM ya ultima detalles para su debut en la Copa Libertadores. El cuadro rojo, dirigido por Alejandro Restrepo, recibirá a Estudiantes de La Plata el miércoles por el primer duelo de la fase de grupos y tendrá el regreso del delantero argentino Francisco Fydriszewski, referente en ataque del elenco antioqueño, que vuelve al torneo después de tres años sin disputarlo.

Según confirmó el entrenador paisa en la rueda de prensa previa al juego, el futbolista argentino, quien salió lesionado del codo en el duelo ante Junior de Barranquilla por Liga disputado el 19 de marzo pasado, ya terminó su proceso de recuperación. De hecho, ya suma tres entrenamientos con el plantel profesional en los últimos días y estaré entre los convocados para el debut copero.

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