León y Morelos, protagonistas de un clásico en el que el DIM quiere revancha y Nacional no piensa perdonar

Este no será un domingo cualquiera: es uno dedicado al amor, la pasión y la emoción fulgurante que despierta el fútbol en los hinchas del DIM y Atlético Nacional. Desde las 5:45 p.m. del 23 de noviembre de 2025, la ciudad –y el país– se paralizarán para disfrutar la fiesta del mejor clásico del balompié local.
En el Atanasio Girardot no se jugará una edición más, la 341. Este tendrá un ingrediente especial: los elencos se vuelven a enfrentar, después de dos años, en cuadrangulares, queriendo, por un lado, llegar a la final y, por el otro, ser la piedra en el zapato –deportivamente– del rival de patio.
La última vez que se enfrentaron en semifinales fue el 3 de diciembre de 2023. Eran otros tiempos. El DIM lo dirigía Alfredo Arias. Al frente de Nacional estaba Jhon Bodmer. El duelo, por un concierto que se hizo en el Atanasio, se jugó en el Polideportivo Sur de Envigado. Los rojos ganaron 0-5 un encuentro que no terminó por invasión de los hinchas verdolagas.