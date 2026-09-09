La cuarta fue la vencida: DIM ya pudo aterrizar en Pasto para el duelo por Copa BetPlay

Después de tres intentos fallidos este martes, el cuerpo técnico y los jugadores del Independiente Medellín pudieron aterrizar en Pasto, este miércoles, cerca del mediodía.

El equipo que tuvo que quedarse en Cali, en la noche del martes, tras no poder aterrizar en Pasto, viajó este miércoles, luego de las 10:30 de la mañana y, por fin, las condiciones climáticas permitieron que el viaje se completara, para llegar a Pasto, para el duelo previsto para las 8:10 de la noche.

De acuerdo con lo expuesto por los voceros del Poderoso, el equipo llegará directo al almuerzo y luego un descanso para continuar con la charla técnica y los últimos detalles en el hotel, antes de desplazarse al estadio Libertad, para el duelo que está previsto a las 8:10 de la noche.

Hay que recordar que será duelo único, ya que por los aplazamientos que se ocasionaron luego del terremoto del pasado 10 de agosto, la Dimayor decidió en su asamblea que los juegos de octavos de final de la Copa BetPlay serían a un solo duelo.