“El equipo no camina sin su gente”: El contundente mensaje del DIM previo al debut en Liga

Los rojos viajan este sábado 17 de enero a Pasto, donde iniciarán la Liga-1 2026. Hablan Didier Moreno Salvador Ichazo.

  Salvador Ichazo, arquero uruguayo que llegó a reforzar al DIM. FOTO CORTESÍA DIM
    Salvador Ichazo, arquero uruguayo que llegó a reforzar al DIM. FOTO CORTESÍA DIM
Wilson Díaz Sánchez
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

hace 3 horas
bookmark

El Deportivo Independiente Medellín viaja este sábado a Pasto para debutar este domingo 18 de enero, a las 2:00 p.m. en el estadio Departamental Libertad, en la Liga BetPlay-1 2026. El “Poderoso” llega con la firme intención de tomar revancha tras lo sucedido el año pasado, cuando no logró cristalizar el título pese a figurar siempre como uno de los máximos candidatos.

Aunque el club mantuvo la base de su plantilla y sumó refuerzos de peso, para un sector de la prensa y de la misma hinchada el equipo no aparece hoy en la baraja principal de favoritos. No obstante, en el interior del plantel impera la convicción de que realizarán una campaña sobresaliente para alcanzar la esquiva estrella de liga que no consiguen desde el primer semestre de 2016; es decir, hace ya una década.

Previo al arranque de este nuevo ciclo, referentes como el arquero uruguayo Salvador Ichazo y el mediocampista Didier Moreno resaltaron la solidez del proyecto liderado por el técnico Alejandro Restrepo. Ambos líderes hicieron un llamado a la afición para generar un ambiente de unidad que fortalezca al grupo, no solo para el torneo local, sino para encarar su otro gran desafío: la Copa Libertadores.

Lea aquí: Arranca la Liga BetPlay 2026: todo lo que debe saber el hincha antes del pitazo inicial

El guardameta charrúa enfatizó en la estabilidad mental necesaria para gestionar la presión: «Entendemos que el hincha se apasiona y se expresa desde la emoción, y es respetable. Nosotros asumimos esa responsabilidad desde la calma y la convicción de que este año las cosas saldrán bien. Este equipo ha demostrado carácter llegando a finales; ahora nos corresponde aportar la tranquilidad para dar el golpe definitivo. La confianza de nuestra gente regresará de la mano de los resultados».

Por su parte, Didier Moreno, quien ya sabe lo que es dar la vuelta olímpica con el “Equipo del Pueblo”, destacó la evolución institucional y envió un mensaje de autocrítica: «Llegamos con la máxima ambición. El club ha crecido muchísimo y nuestra obligación es trabajar incansablemente. Sabemos que la afición está dolida, pero nosotros sentimos ese peso con la misma intensidad. Somos los más interesados en entregar alegrías; el equipo no camina sin su gente, por eso nuestra mejor invitación será la entrega y los resultados dentro del campo”.

Yony González llega con goles y experiencia

Otro que habló sobre el nuevo reto de los rojos fue el atacante Yony González, quien subrayó su disposición táctica y la importancia de construir el camino hacia el título desde la primera jornada. “Estoy ante un reto que asumo con gran cariño, aportando goles y experiencia a los más jóvenes”.

Añadió que el objetivo final está claro y que lo construirán paso a paso. “Mi compromiso es total: quiero superar mis registros anteriores y cumplir el sueño de coronarme campeón con esta camiseta”. Recordó que lo hecho el año pasado con Águilas Doradas ya es historia.

Le puede interesar: ¿Quién es Enzo Larrosa, séptimo refuerzo del DIM para la temporada 2026?, acá le contamos

El duelo en la capital nariñense será el primer examen para la versión 2026 del Medellín, que necesita disipar con fútbol y victorias las dudas que rodean a su entorno.

Utilidad para la vida