“El equipo no camina sin su gente”: El contundente mensaje del DIM previo al debut en Liga

El Deportivo Independiente Medellín viaja este sábado a Pasto para debutar este domingo 18 de enero, a las 2:00 p.m. en el estadio Departamental Libertad, en la Liga BetPlay-1 2026. El “Poderoso” llega con la firme intención de tomar revancha tras lo sucedido el año pasado, cuando no logró cristalizar el título pese a figurar siempre como uno de los máximos candidatos.

Aunque el club mantuvo la base de su plantilla y sumó refuerzos de peso, para un sector de la prensa y de la misma hinchada el equipo no aparece hoy en la baraja principal de favoritos. No obstante, en el interior del plantel impera la convicción de que realizarán una campaña sobresaliente para alcanzar la esquiva estrella de liga que no consiguen desde el primer semestre de 2016; es decir, hace ya una década.

Previo al arranque de este nuevo ciclo, referentes como el arquero uruguayo Salvador Ichazo y el mediocampista Didier Moreno resaltaron la solidez del proyecto liderado por el técnico Alejandro Restrepo. Ambos líderes hicieron un llamado a la afición para generar un ambiente de unidad que fortalezca al grupo, no solo para el torneo local, sino para encarar su otro gran desafío: la Copa Libertadores.

Lea aquí: Arranca la Liga BetPlay 2026: todo lo que debe saber el hincha antes del pitazo inicial

El guardameta charrúa enfatizó en la estabilidad mental necesaria para gestionar la presión: «Entendemos que el hincha se apasiona y se expresa desde la emoción, y es respetable. Nosotros asumimos esa responsabilidad desde la calma y la convicción de que este año las cosas saldrán bien. Este equipo ha demostrado carácter llegando a finales; ahora nos corresponde aportar la tranquilidad para dar el golpe definitivo. La confianza de nuestra gente regresará de la mano de los resultados».