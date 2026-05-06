Duras declaraciones de exjugador del DIM contra del fútbol colombiano, ¿qué clubes sufren reclamos?

No es un momento fácil en el fútbol colombiano. Desde hace un tiempo las hinchadas de algunos clubes se han mostrado inconformes con las decisiones que toman los dirigentes de los equipos. No importa si son o no protagonistas del torneo local. Tampoco si los clubes muestran o no un fútbol vistoso: en general, los aficionados se han mostrado renuentes con el presente que viven los equipos. El caso del Medellín, por ejemplo, es el más convulso en el momento: la paciencia de los aficionados parece que se agotó por completo. No solo por lo deportivo, donde el club pasó de hacer buenas campañas y ser finalista de Liga, a no clasificar a las rondas definitivas del torneo local en el Apertura 2026. También con los dirigentes y algunos futbolistas.

Después del partido contra Águilas Doradas del fin de semana pasado la situación se caldeó. Los hinchas, que desde que el Medellín perdió la final de Copa contra Nacional en diciembre de 2025 se han mostrado inconformes con el rendimiento del equipo y no lo habían acompañado masivamente hasta que recibieron a Chicó en Itagüí, quedaron indignados después del gesto de celebración de Raúl Giraldo hacia la tribuna tras quedar eliminados. Eso ha traído muchas repercusiones: muchos hinchas piden la venta del club. Giraldo dejó de ser el representante legal del equipo –la cara visible–, pero sigue siendo el máximo accionista: conserva los privilegios que eso le da. También, ha circulado por redes sociales información de que, presuntamente, algunos futbolistas del plantel que disputó la final del Apertura 2025 ante Santa Fe, decidieron no “competir” porque no estaban de acuerdo con los premios que les ofrecieron.

Por el momento, este diario no ha encontrado cuál es la fuente primaria de la que salió esa información. Lo que sí se ha podido corroborar es la fecha de un video del exfutbolista antioqueño Andrés Cadavid, quien fue capitán del Medellín en la final contra Pereira del 2022 –erró un penalti en la final–, en el que contó, palabras más, palabras menos, que un directivo de un equipo en el que jugó –no especificó cuál– les dijo alguna vez que le salía mejor “llegar a una final y no ganarla”. El video es un corto del podcast que Cadavid hace con el reconocido creador digital Dímelo King. En la toma, publicada el 23 de abril –lejos de la coyuntura que ocurrió en el Medellín–, Cadavid también manifiesta que hubo proyectos deportivos a los que llegó (sin especificar cuál), en los que le dijeron que lo máximo que pretendían era entrar a los 8 y dijo que eso era un problema, algo que lo indignaba porque era una dinámica del fútbol colombiano.

¿Qué dijo “Choto” Cortés sobre el tema?

La crítica de Cadavid es veraz. En el fútbol colombiano, durante los últimos años, parece que no hay ambición en algunos proyectos deportivos. Eso se deja ver en los resultados obtenidos a nivel internacional: los equipos criollos no han sido protagonistas en los últimos años. De hecho, el cuadro que más “lejos” llegó en una Copa Conmebol fue el DIM, que en 2024 jugó los cuartos de final de la Sudamericana. Choto Cortés, uno de los ídolos del Medellín y crítico habitual del rendimiento del cuadro rojo y las decisiones que toman los directivos –como la permanencia de Federico Spada en la dirección deportiva–, manifestó en el programa de Cadavid y Dímelo King que consideraba que el nivel del fútbol colombiano en los últimos años era bajo, tanto que ahora tenía por encima a los ecuatorianos. Lo hizo en la emisión del 30 de abril pasado.

En ella también manifestó que para él el problema del DIM era, más que Raúl Giraldo, Daniel Ossa –ahora presidente del club– y Spada, con quien tuvo un desacuerdo en 2023 por el cual decidió retirarse del Medellín cuando era segundo asistente técnico del uruguayo Alfredo Arias. En esa edición del programa no manifestó nada relacionada con la presunta decisión de varios jugadores de no querer competir en la final.

¿Qué otras hinchadas reclaman?

Los reclamos a los directivos no solo los hacen en el DIM. En Atlético Nacional, que terminó primero la fase de “Todos Contra Todos” con 40 puntos, tiene la nómina más costosa del fútbol colombiano y a finales del año pasado despidió al entrenador Javier Gandolfi con presión de la hinchada de por medio, también hay reclamos fuertes de los hinchas. Algunos reclaman que el club, aunque gana, no juega bien. Otros dicen que lo mejor que puede ocurrir es cambiar de entrenador: piden a alguien de jerarquía. En otra plaza donde también reclaman los aficionados a los directivos es en el Valle del Cauca: los hinchas de América de Cali no asisten al Pascual Guerrero como protesta contra Tulio Gómez, máximo accionista del equipo y Diana Gómez, su hija, quien es la presidenta del equipo profesional.