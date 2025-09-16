El DIM denuncia estafas por parte de hinchas utilizando niños, ¿de qué se trata?

Pasa en casi todos los partidos y en cada estadio de Colombia: un menor de edad, en la tribuna, sostiene una cartelera, casi siempre hecha a mano, en la que pide a un futbolista que le regale la camiseta al finalizar el juego. No siempre ocurre, pero algunas veces llaman la atención de los jugadores, quienes se acercan a la zona donde están los aficionados para entregar la prenda solicitada –o alguna otra como pantalonetas–, a los jóvenes hinchas. En el Atanasio Girardot, durante los partidos del Medellín, sucede mucho. Por lo general, los actos pasan desapercibidos. Brayan León Muñiz, Léider Berrío, José Luis Chunga –en su momento–, son de los jugadores que más lo hacen cuando las cámaras ya no graban. El uruguayo Washington Aguerre también lo hizo este año.

Su cercanía en la tribuna, para abrazar a un menor y darle la casaca el 13 de julio, después de empatar con Alianza en la primera jornada del Clausura, generó revuelo, se llevó los focos. Los fotógrafos direccionaron sus lentes hacia donde estaba. Los celulares de los hinchas también. Por eso quedó el registro del intercambio verbal que tuvo con unos hinchas que le reclamaban. Esa fue la razón por la cual quedó registrada la alegría de un menor cuando el portero le entregó su camiseta.

¿Cuáles son las denuncias de estafas del Medellín?

Que los hinchas le pidan camisetas a los futbolistas es tan normal como que, durante los 90 minutos, les pidan dejar todo en la cancha. Por eso, a ninguna persona que asistiera al Atanasio Girardot le resultaba extraño.

Sin embargo, en los últimos días el DIM denunció que presuntamente hay personas inescrupulosas que están utilizando a menores de edad para que pidan camisetas a los futbolistas, para después venderlas por redes sociales. “Desde el club hemos identificado al menos dos individuos que, de manera reiterada, han hecho eso, instrumentalizando a los niños en prácticas deshonestas que engañan al jugador, quien cree estar realizando un gesto hacia un aficionado infantil”, dice el comunicado.

En la tienda del Medellín, la camiseta del primer equipo tiene un valor de 300.000 pesos. ¿En cuánto venden en redes sociales las que entregan los futbolistas? No se tiene el dato, pero se estima que los precios puede doblarse o triplicarse. El cuadro rojo, que no juega en el Torneo Clausura desde el 7 de septiembre, cuando empató 3-3 con Atlético Nacional en el clásico paisa de la décima fecha, también contó que tiene pruebas de que una persona se hace pasar por trabajador del club en redes sociales y ofrece productos para engañar a la gente.

De acuerdo con la denuncia que hicieron desde el club presidido por Raúl Giraldo, el sujeto ofrecía supuestos beneficios como el acceso a entrenamientos del equipo profesional masculino, ingreso a la cancha junto a los futbolistas y la obtención de camisetas mediante carteles.