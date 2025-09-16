El DIM denuncia estafas por parte de hinchas utilizando niños, ¿de qué se trata?

Pasa en casi todos los partidos y en cada estadio de Colombia: un menor de edad, en la tribuna, sostiene una cartelera, casi siempre hecha a mano, en la que pide a un futbolista que le regale la camiseta al finalizar el juego. No siempre ocurre, pero algunas veces llaman la atención de los jugadores, quienes se acercan a la zona donde están los aficionados para entregar la prenda solicitada –o alguna otra como pantalonetas–, a los jóvenes hinchas.
En el Atanasio Girardot, durante los partidos del Medellín, sucede mucho. Por lo general, los actos pasan desapercibidos. Brayan León Muñiz, Léider Berrío, José Luis Chunga –en su momento–, son de los jugadores que más lo hacen cuando las cámaras ya no graban. El uruguayo Washington Aguerre también lo hizo este año.