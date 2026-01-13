¿Quién es Enzo Larrosa, séptimo refuerzo del DIM para la temporada 2026?, acá le contamos

El Deportivo Independiente Medellín sumó un nuevo jugador para la temporada 2026. Este lunes festivo 12 de enero el club anunció que llegó a un acuerdo para la vinculación del delantero uruguayo Enzo Larrosa, nacido el 21 de abril de 2001. Larrosa, de 24 años, es un atacante de perfil zurdo, llega procedente de Cerro de Uruguay, donde cumplió un destacado semestre al registrar 9 goles, consolidándose como una de las principales referencias ofensivas de su equipo y uno de los delantero revelación del fútbol charrúa. “El jugador se vincula al DIM en condición de préstamo por un año, con opción de compra y posibilidad de extensión contractual por tres (3) años adicionales, en el marco de la proyección deportiva definida por el club”, anunció el Poderoso en sus redes sociales.

Y agregó que la llegada de este deportista fortalece la zona ofensiva del plantel, aportando movilidad, capacidad goleadora y proyección, “cualidades que serán evaluadas y potenciadas dentro de un entorno de alta exigencia competitiva”. Mide 1,85 metros y en su trayectoria ha actuado para Boston River (Uruguay), donde hizo su formación y debut profesional. En Godoy Cruz tuvo su primera experiencia internacional en la liga argentina, donde se destacó por su movilidad en el frente de ataque. Aunque su posición natural es la de centrodelantero, tiene la capacidad de tirarse a las bandas o jugar como segundo punta debido a su buena técnica con la pierna izquierda. Es un jugador con buen biotipo, fuerte en el choque pero con la agilidad necesaria para el juego asociativo. Se caracteriza por ser el primer defensor del equipo, incomodando siempre la salida de los centrales rivales. Los orientados por Alejandro Restrepo, inician su participación en la Liga Betplay el domingo, en calidad de visitante ante el Deportivo Pasto, a las 2:00 de la tarde.

Otros movimientos del Poderoso en 2026