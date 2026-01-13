x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

¿Quién es Enzo Larrosa, séptimo refuerzo del DIM para la temporada 2026?, acá le contamos

El Equipo del Pueblo arranca la Liga Betplay el domingo en calidad de visitante ante Pasto.

  • Enzo Larrosa, delantero uruguayo de 24 años, que llega al Poderoso para la Liga Betplay 2026. FOTO CORTESÍA DIM
    Enzo Larrosa, delantero uruguayo de 24 años, que llega al Poderoso para la Liga Betplay 2026. FOTO CORTESÍA DIM
Redacción El Colombiano
12 de enero de 2026
bookmark

El Deportivo Independiente Medellín sumó un nuevo jugador para la temporada 2026. Este lunes festivo 12 de enero el club anunció que llegó a un acuerdo para la vinculación del delantero uruguayo Enzo Larrosa, nacido el 21 de abril de 2001.

Larrosa, de 24 años, es un atacante de perfil zurdo, llega procedente de Cerro de Uruguay, donde cumplió un destacado semestre al registrar 9 goles, consolidándose como una de las principales referencias ofensivas de su equipo y uno de los delantero revelación del fútbol charrúa.

“El jugador se vincula al DIM en condición de préstamo por un año, con opción de compra y posibilidad de extensión contractual por tres (3) años adicionales, en el marco de la proyección deportiva definida por el club”, anunció el Poderoso en sus redes sociales.

Y agregó que la llegada de este deportista fortalece la zona ofensiva del plantel, aportando movilidad, capacidad goleadora y proyección, “cualidades que serán evaluadas y potenciadas dentro de un entorno de alta exigencia competitiva”.

Mide 1,85 metros y en su trayectoria ha actuado para Boston River (Uruguay), donde hizo su formación y debut profesional. En Godoy Cruz tuvo su primera experiencia internacional en la liga argentina, donde se destacó por su movilidad en el frente de ataque.

Aunque su posición natural es la de centrodelantero, tiene la capacidad de tirarse a las bandas o jugar como segundo punta debido a su buena técnica con la pierna izquierda. Es un jugador con buen biotipo, fuerte en el choque pero con la agilidad necesaria para el juego asociativo. Se caracteriza por ser el primer defensor del equipo, incomodando siempre la salida de los centrales rivales.

Los orientados por Alejandro Restrepo, inician su participación en la Liga Betplay el domingo, en calidad de visitante ante el Deportivo Pasto, a las 2:00 de la tarde.

Otros movimientos del Poderoso en 2026

El DIM ha confirmado los regresos de Didier Moreno y Jhon Edwin Montaño, además de las caras nuevas, entre quienes están el arquero Salvador Ichazo, los defensores Marlon Balanta y Juan Manuel Viveros y el delantero Yony González.

De igual forma, se consolidó el grupo de jugadores que salieron la institución Jarlan Barrera, Fáiner Torijano, Washington Aguerre, Yeferson Rodallega y Ménder García; mientras que Luis Sandoval y Jaime Alvarado fueron cedidos al Deportes Tolima y Once Caldas, a préstamo de un año.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
DIM
Liga BetPlay
Medellín
Alejandro Restrepo
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida