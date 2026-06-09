José Ortiz no sigue en el DIM, el Poderoso oficializó el final de su contrato por mutuo acuerdo

El defensor tumaqueño José Ortiz no seguirá con el Independiente Medellín. El club confirmó que llegó a un acuerdo con el jugador para dar por terminada su vinculación con el equipo.

Hay que recordar que Ortiz, llegó al Equipo del Pueblo en la temporada 2023 y acumuló 68 partidos por Liga, cuatro por Copa y 10 entre Copa Sudamericana y Libertadores.

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En el comunicado el DIM informó que “se llegó a un acuerdo con el defensa central José Ortiz, para dar por terminado el vínculo contractual que lo unía a nuestra institución de manera anticipada. Agradecemos su disposición con la institución y deseamos éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales”.

En su trayectoria profesional, Ortiz ha pasado por clubes como Deportivo Pasto, Monarcas Morelia y Mazatlán (México), Santa Fe, Junior y DIM.

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En su palmarés está una Superliga con Santa Fe en 2021.