“Qué paridera tan brava”: el sufrimiento de hinchas del DIM en el cierre de clasificación a grupos de Libertadores

El final del partido estaba cerca, pero no llegaba. Los últimos minutos del juego entre DIM y Juventud de Uruguay fueron, para El Poderoso, una eternidad. El tiempo, dicen, es cuestión de perspectiva. Las manecillas del reloj se mueven al mismo ritmo siempre. Sin embargo, cuando hay sufrimiento, desespero, se extienden siglos. Para los hinchas del DIM que estaban en la tribuna del Atanasio, los dos minutos previos al final del duelo ante el elenco charrúa fueron una vida. Las piernas de algunos moviéndose rápido, las manos en la cabeza cada vez que el rival se acercaba al arco de Salvador Ichazo, las manos en el aire pidiendo que el juego se acabara, eran muestra de la tensión que se vivía, aunque el Medellín ganaba 2-1 –o como consecuencia de eso–.

“Qué paridera tan brava”, dijo un hincha, en la tribuna occidental, a nadie: fue su manera de exteriorizar lo que sentía soltándolo al aire. En la cancha, el ambiente estaba caliente. El arquero Sebastián Sosa, que diez años atrás recibió en el arco sur del Atanasio, un gol que le celebró Orlando Berrío en la cara cuando tapaba con Rosario Central y enfrentó a Atlético Nacional, salió de la portería donde Fydriszewski le marcó gol (el tanto definitivo) para intentar marcar el empate. Los futbolistas del cuadro rojo, que estaban replegados defendiendo el resultado, intentaron patear a la portería vacía, pero no pudieron superar el ímpetu de los charrúas, que sacaban el balón por los laterales cada que pasaba.

Las pulsaciones estaban tan altas que, cuando Didier Moreno tomó el balón con la mano, algunos compañeros lo miraron con extrañeza. El capitán del Rey de Corazones fue uno de los pocos que escuchó el pitazo del central que sentenció el acceso del DIM a los grupos de la Libertadores.

“Por fortuna se logró ganar y el equipo pudo clasificar. En el juego, menos mal encontramos el gol de Hayen Palacios que nos dio la ventaja. Luego nos hicieron ese gol de tiro libre que a mi parecer nació de una falta que no era. Después llegó la ventaja. Teníamos la jugada preparada con El Polaco. La intentamos un par de veces. Sin embargo, en la primera Kevin Mantilla se metió, pero en la segunda sí se corrió bien”, aseguró el lateral antioqueño Frank Fabra, quien puso la asistencia definitiva.

Esta será la undécima participación de los rojos en Libertadores. Además, en la edición del 2026 volverán a estar, después de cinco años, los 4 equipos colombianos que tenían opción de clasificar a la fase de grupos de “La Gloria Eterna” (DIM, Tolima, Junior y Santa Fe).