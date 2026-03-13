“Qué paridera tan brava”: el sufrimiento de hinchas del DIM en el cierre de clasificación a grupos de Libertadores

El final del partido estaba cerca, pero no llegaba. Los últimos minutos del juego entre DIM y Juventud de Uruguay fueron, para El Poderoso, una eternidad. El tiempo, dicen, es cuestión de perspectiva. Las manecillas del reloj se mueven al mismo ritmo siempre.
Sin embargo, cuando hay sufrimiento, desespero, se extienden siglos. Para los hinchas del DIM que estaban en la tribuna del Atanasio, los dos minutos previos al final del duelo ante el elenco charrúa fueron una vida. Las piernas de algunos moviéndose rápido, las manos en la cabeza cada vez que el rival se acercaba al arco de Salvador Ichazo, las manos en el aire pidiendo que el juego se acabara, eran muestra de la tensión que se vivía, aunque el Medellín ganaba 2-1 –o como consecuencia de eso–.