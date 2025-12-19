“Estamos donde Nacional nos necesite”: Diego Mazo, mano derecha de Arias, habla de sus expectativas tras el título verde

El título de la Copa BetPlay no solo marcó un cierre feliz para Atlético Nacional, también abrió un nuevo capítulo de reflexiones, balances y decisiones por venir en el cuerpo técnico verdolaga. Uno de los protagonistas silenciosos, pero fundamentales de ese logro, fue Diego Mazo, asistente técnico de Diego Arias, quien habló con sinceridad sobre el momento que viven, el vínculo con el club y la posibilidad de analizar nuevos caminos.
Para Mazo, la obtención del trofeo tiene un significado especial. No es un título más. Es el primero en el ámbito profesional, ese que queda tatuado para siempre en la memoria. “Va a ser único porque nos va marcando”, reconoció, todavía con la emoción a flor de piel. Y no es para menos: detrás de la celebración hay meses de trabajo intenso, convicción y una idea de juego que logró conectar con el plantel.