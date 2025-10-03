Día, hora y estadio para el duelo Águilas Doradas-DIM, aplazado de la fecha 11 de la Liga

El duelo entre Águilas Doradas y DIM, correspondiente a la fecha 11 de la Liga Betplay-2, fue aplazado por falta de garantías de seguridad por un problema estructural de la tribuna occidental que presenta el estadio Alberto Grisales. En ese momento, las autoridades locales de Rionegro y los voceros de Águilas mencionaron que “el aplazamiento se da debido a que la administración municipal de Rionegro y en especial el alcalde Jorge Humberto Rivas Urrea decidió priorizar por seguridad de los aficionados la intervención de la cubierta del estadio Alberto Grisales”.

Motivo del aplazamiento y cambio de sede

Debido a que las obras siguen pendientes de su finalización, la Dimayor confirmó que el compromiso entre los dorados y los dirigidos por Alejandro Restrepo cambia de sede, ya que se realizará el próximo miércoles, 8 de octubre, en el Polideportivo Sur de Envigado. El compromiso fue programado para las 3:30 de la tarde; mientras que el duelo entre Santa Fe y DIM, por la fecha 14, que se disputará durante el fin de semana, fue aplazado.

El Poderoso, con 24 puntos, es tercero de la Liga Betplay-2; mientras que Águilas Doradas, con 14 unidades, lucha por acercarse al grupo de los ocho que completa Alianza con 19 puntos. Por la fecha 14, que se disputará durante el fin de semana, los dorados visitan este sábado al Unión Magdalena, en el Sierra Nevada, duelo previsto a las 4:10 de la tarde.